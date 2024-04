Alfie Haaland reaprinde rivalitatea cu Roy Keane: "Probabil că el crede că e ok să vină cu critici"

Erling Haaland a traversat un succes imens de când s-a transferat de la Borussia Dortmund în iunie anului 2022. Dar fostul căpitan al lui Manchester United, Roy Keane, nu este de aceeași părere.

Fostul mijlocaș a aruncat câteva cuvinte dure la adresa lui Erling Haaland, insistând că jocul său este la același nivel cu cel al unui „jucător de ligă secundă”.

„Nu știu ce e cu vâlva asta, îl laud pe Erling Haaland în fiecare săptămână, îi laud pe Manchester City, și cred că este un atacant incredibil”, a început irlandezul în recenzia sa aspră la adresa lui Haaland.

„Dar jocul său general este acela al unui jucător de ligă secundă. Și mă bucur că nu ești de acord cu mine, nu mă aștept ca oamenii să fie de acord cu mine.

„Jocul său general, săptămână de săptămână, nu este nici pe departe suficient de bun.

„Ca atacant, jocul său de legătură, felul în care pune mingea, uneori opțiunile pe care le oferă colegilor săi sau opțiunile pe care nu le oferă nu este destul de bun. Ca un atacant și un golgheter nu am ce comenta, dar cealaltă piesă a lui este la nivelul unui jucător din liga secundă”, a declarat Roy Keane, despre atacantul lui Manchester City.

