Internaționalul galez Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu (22 de ani), legitimat din 2017 la Chelsea, a ajuns la a treia retrogradare consecutivă după ce Spezia, ultimul club la care a fost împrumutat de londonezi, a picat în Serie B!

În sezonul 2020-2021, Ampadu a retrogradat cu Sheffield United din Premier League, apoi a urmat în ediția 2021-2022 retrogradarea cu Venezia din Serie A, iar acum a avut aceeași soartă cu Spezia, care a pierdut cu 1-3 barajul cu Verona.

2020/21 - Sheffield United, relegated ⬇️

2021/22 - Venezia, relegated ⬇️

2022/23 - Spezia, relegated ⬇️

Ethan Ampadu suffers back to back to back relegations, while on loan from Chelsea, with three different teams. ???? pic.twitter.com/VcNcj22UAm