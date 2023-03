Agentul lui Salah a reacționat, după ce s-a zvonit că egipteanul va pleca de la Liverpool în vară

S-a discutat despre o posibilă reconstrucție la echipa lui Jurgen Klopp la finalul acestui sezon, șefii clubului fiind, probabil, dezamăgiți de rezultatele modeste ale echipei din acest sezon.

Departe de ”Top 4” în Premier League și aproape eliminată din Champions League, după 2-5 cu Real Madrid în tur, Liverpool ar putea trece printr-o reconstrucție. Ramy Abbas neagă că egipteanul ar urma să plece de pe Anfield la finele acestui sezon.

„Este o prostie. Acest lucru nu a fost niciodată discutat sau gândit”, a spus Ramy Abbas, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Mo Salah’s agent Ramy Abbas answers on rumours that he’d would leave #LFC if they didn't qualify for the UCL: “This is nonsense. This was never discussed or thought about”. ???????????? #LFC

“Not qualifying to Champions League hasn’t even crossed our minds”, Salah agent comments. pic.twitter.com/pehx5iUCqW