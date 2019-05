Kun a dat un TUN! Aguero a luat titlul cu Man. City, apoi s-a cuplat cu o bomba sexy de 22 de ani. FOTO

Sergio Aguero a divortat de fiica lui Maradona, alaturi de care are un fiu.

Aguero isi reface viata la 30 de ani, dupa ce a divortat de fiica lui Diego Armando Maradona, Gianinna. Cei doi au fost casatoriti timp de 4 ani, din 2008 si pana in 2012 si au impreuna un fiu, pe Benjamin Aguero Maradona, cel care este nasit de Leo Messi!



Aguero n-a mai avut nicio relatie de durata de la divort, dar acum a oficializat relatia cu Sofía Calzetti, model in varsta de 22 de ani. Aguero are doar motive de fericire in ultima perioada. A marcat in meciul decisiv pentru castigarea unui nou titlu cu Manchester City, contra lui Brighton. Aguero si-a mai adaugat Cupa Ligii si Cupa Angliei in acest sezon in palmares cu echipa seicilor din Manchester.



