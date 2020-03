A plecat din China de frica coronavirusului, acum se poate intoarce pe un salariu dublu

Odion Ighalo este tentat de fostul sau club chinez cu un salariu de 440.000 de euro pe saptamana ca sa plece de la Manchester United.

Pe 31 ianuarie 2020, in plina epidemie de coronavirus in China, Ighalo a acceptat imprumutul de la Shanghai Shenhua la Manchester United, englezii avand si optiunea de cumparare definitiva. Pentru a ajunge sub comanda lui Solskjaer, nigerianul acceptase o diminuare de salariu, pana la 200.000 de euro pe saptamana, plus bonusuri, dar la mijlocul acestei luni evenimentele sportive in Marea Britanie au fost amanate pe o perioada nedeterminata, dupa ce s-au inregistrat si aici o escaladare a cazurilor de Covid-19. Acum, autoritatile chineze au anuntat ca nu au mai avut noi cazuri de imbolnaviri si ca ar vrea sa programeze meciurile din prima liga de fotbal in a doua jumatate a lunii aprilie.

Clubul din Shanghai a transmis ca il asteapta din nou la echipa pe atacant, de aceasta data cu un salariu de 440.000 de euro pe saptamana, aproximativ 21 de milioane de euro pe an. Primit cu scepticism in momentul anuntarii transferului, Ighalo a jucat 7 meciuri si a marcat 4 goluri pentru „Diavolii Rosii”, iar clubul anuntase ca vrea sa plateasca in vara clauza de transfer definitiv de 16.3 milioane de euro, dar mutarea este acum in suspensie, dupa ce incasarile clubului au scazut simtitor. Cel mai probabil, africanul de 30 de ani se va intoarce in China, el avand contract cu Shenhua pana in decembrie 2021, la care poate adauga o prelungire cu doi ani a intelegerii. De-a lungul carierei, Ighalo a mai jucat la Osun United, Julius Berger, Lyn Fk, Udinese, Granada, Cesena, Watford si Changchun Yatai. El are 35 de meciuri si 16 goluri pentru nationala Nigeriei.