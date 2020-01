A fost gasit mort inaintea derby-ului! Meciul a fost anulat! Caz cutremurator in Anglia

Tragedie in ziua meciului pe care l-au asteptat tot sezonul.

Decesul jucatorului Jordan Sinnot la 25 de ani a dat fotbalul la o parte. Meciul dintre echipa sa, Alfreton Town, si Gateshed s-a anulat dupa ce fotbalistul a murit in conditii inca nedezvaluite.

Halifax Town, fosta sa echipa, a anuntat decesul lui Sinnot printr-un mesaj pe Twitter: "Am primit vestea teribila ca fostul nostru jucator Jordan Sinnot a murit. Circumstantele nu sunt clare si nu vom comenta mai mult din respect pentru familia lui Jordan."

Nu doar Alfreton - Gateshed a fost amanat. Si derby-ul local dintre Tatlock Town si Mickleover Sports s-a anulat.

Jordan Sinnot si-a inceput cariera la Huddersfield, pentru care a jucat inclusiv in Championship, apoi a trecut la Bury, in liga a 4-a. Nume importante in fotbalul englez, Halifax sau Chesterfield, au urmat in cariera sa.