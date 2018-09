A avut nevoie de operatie estetica! Un barbat care si-a atacat sotia dupa un meci, condamnat la 7 ani de inchisoare! Ce s-a intamplat

Femeia i-a spus judecatorului ca s-a temut pentru viata ei.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Anthony Dean, un barbat de 39 de ani din The Paddock, Eaton Ford, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare dupa ce si-a atacat partenera dupa partida dintre Chelsea si Liverpool din luna mai. Chelsea a castigat cu 1-0 partida iar lucrurile au degenerat.

Barbatul a parasit casa dupa partida, spunandu-i partenerei ca merge in pub, insa s-a intors la scurta distanta si mai nervos. Scenariul s-a repetat apoi, insa cand Anthony Dean s-a intors din nou acasa, si-a atacat sotia, aruncandu-o in mobila din bucatarie pentru ca apoi sa o loveasca cu pumnul. Barbatul a amenintat ca o omoara si a aruncat farfurii spre ea, lovind-o in brate si picioare.

Femeia a fost internata in spital avand nevoie de operatie la ochi dupa ce i-a fost dezlipita retina. Anthony Dean a pledat vinovat si a fost condamnat luni la 7 ani si jumatate de inchisoare, primind si un ordin de restrictie valabil 5 ani.