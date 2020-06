Vlad Tepes, Mihai Viteazul si Stefan cel Mare ar fi mandri de el! Campionul roman care si-a TATUAT domnitorii pe brat

Claudiu Lazarica, campionul national la saritura in inaltime, si-a tatuat pe corp chipurile celor 3 domnitori.

"La multi ani tuturor romanilor care isi poarta cu mandrie tricolorul!", este mesajul special transmis de atletul roman de Ziua Drapelului, care se sarbatoreste astazi, 26 iunie.

Pasionat de istoria Romaniei, sportivul si-a tatuat pe bratul drept o parte din ea si nu vrea sa se opreasca aici. "Parintii m-au dus spre drumul acesta. Intotdeauna cand ma uitam la competitiile sportive, indiferent ca era handbal, atletism, fotbal, inca de mic copil imi doream si eu sa reprezint Romania cu rezultate foarte bune", spune saritorul in inaltime.

Toate tatuajele au cate o poveste si o semnificatie aparte pentru Claudiu. "Fiecare tatuaj reprezinta ceva pentru mine. Vlad Tepes a fost domnitorul Tarii Romanesti, Mihai Viteazul a fost prima persoana care a incercat unificarea Principatelor si Stefan cel Mare este domnitorul Moldovei, locul unde am copilarit. Am si steagul dacic, acesta a fost primul meu tatuaj, intotdeauna dacii au reprezentat ceva pentru mine si m-am gandit cumva sa asociez istoria dacilor cu istoria mea personala", a explicat Claudiu.

Mai mult, atletul patriot poarta tot timpul tricolorul cu el si stie ca urmatoarele tatuaje pe care si le va face vor avea aceeasi tematica istorica. "As dori foarte mult sa imi fac Cetatea Neamtului, dar si un alt simbol dacic pe umar", a mai spus Lazarica. Sportivul povesteste ca de mai bine de 10 ani, de cand merge la concursurile internationale, pentru el nu exista mandrie mai mare ca aceea de a auzi imnul Romaniei. "Este cel mai nobil sentiment posibil. De la primul meu concurs international, de mai bine de 10 ani si pana in prezent, e aceeasi mandrie si aceeasi onoare, alt scop nu vad. In momentul in care ai ajuns la o competitie internationala, sa auzi imnul si sa concurezi cu tricolorul pe piept mi se pare sentimentul suprem", a completat Lazarica.

Claudiu s-a apucat de atletism in anul 2000, iar din 2009 s-a specializat in saritura in inaltime. El detine 4 titluri de campion national, incepand din 2016 pana in 2019. "Usor, usor mi-am revenit si sper ca urmatorul sezon sa fie ce mi-am dorit. In pandemie a fost destul de dificil cu antrenamentele. Eu am avut un oarecare beneficiu pentru ca, din cauza unei accidentari, am reusit sa ma antrenez la o clinica", a incheiat Claudiu Lazarica, a carui vis este ca in perioada urmatoare sa realizeze baremul pentru Olimpiada de la Tokyo.