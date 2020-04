Un spargator de 77 kg a intrat in casa unui luptator UFC cu greutatea de 93 kg. Ce a urmat este incredibil!

O vedeta din UFC s-a trezit cu un spargator in casa, in mijlocul noptii, si a trebuit sa isi apere familia intr-o lupta pe viata si pe moarte.

Anthony Smith, star in UFC, numarul trei in clasamentul categoriei semigrea, locuieste in Nebraska cu sotia, cele trei fiice si soacra. Luptatorul de 93 kg si 31 de ani a dezvaluit cum a trebuit sa se lupte cu un spargator agresiv, care intrat peste familia sa in casa, in mijlocul noptii. “M-am trezit din somn, dupa ce a inceput sa zbiere cat il tineau plamanii. De obicei, oamenii nu ii intra noaptea in casa cuiva pentru motive pasnice. Nu stiam daca e inarmat. Asteptam sa aud un foc de arma sau sa ma injunghie. M-am gandit ca am doua minute pana sa foloseasca ce are asupra lui pentru a ma anihila. Nu sunt cel mai periculos om de pe planeta, dar el era un om obisnuit si am avut de furca cu el. Niciun om normal nu se poate lupta in halul ala. L-am lovit cu tot ce am putut - cu pumnul, cu genunchiul, cu cotul. El a incasat toate loviturile alea si a continuat lupta. Nu mint cand spun ca aceasta a fost cea mai grea lupta din viata mea. Am mers peste el constient ca pot sa mor. Niciun om normal la cap nu intra noaptea intr-o casa neinarmat, cand intra peste cineva e clar pentru a rani oamenii, am avut noroc. Te gandesti mereu ca esti bine antrenat si ca esti un dur, dar nu mai simt asa. Ma simt… nepregatit, intr-un fel. Nu stiam ca e posibil sa fi atat de terifiat”, a declarat Smith.

Politia a ajuns la casa acestuia la 5 minute dupa apelul de urgenta si l-a gasit acolo pe luptator imobilizandu-l cu un cutit de bucatarie pe atacator, care cantarea doar 77 kg. Acesta incercase sa sparga mai multe case de pe strada lui Smith, fusese alungat de proprietar de la una dintre ele, apoi a intrat peste familia luptatorului UFC pe usa uitata deschisa a garajului. Smith are 33 de victorii si 14 infrangeri in circuitul profesionist UFC, unul dintre cele mai importante de arte martial mixte din lume, si urmeaza sa il intalneasca pe brazilianul Glover Teixeira in gala care se va desfasura la Lincoln (Nebraska, USA), daca situatia provocata de coronavirus o va permite.