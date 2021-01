Un campion din fotbalul american, acuzat de crima! Acesta mai primise zeci de arestari pentru trafic de droguri

Sportivul castigase Super Bowl-ul din 1985.

Mike Richardson, fost star in NFL, a fost arestat de politia din Maricopa County (Arizona) sub acuzatia de crima de gradul II, detinerea unei arme de o persoana care are interdictie si detinerea de droguri cu intentia de vanzare. Acesta ar fi impuscat un barbat in urma unei vanzari de droguri care s-a terminat cu o altercatie, victima decedand ulterior la spital, in urma ranii provocate de glont. Doar in 2020, Richardson mai fusese arestat de doua ori pentru infractiuni in legatura cu traficul de droguri.

"L.A. Mike" are o lunga lista de coliziuni cu legea. Intre 1992 si 2008 el a mai fost condamnat pentru comiterea a 20 de infractiuni fara violenta, dar care implica trafic de droguri de mare risc. In 2010, dupa un apel in tribunal, fostul fotbalist a fost eliberat din arest si i-a fost taiata o perioada de 10 ani din cei 13 ani de inchisoare cu executare primiti pentru incalcarea perioadei de probatiune, intr-un proces derulat cu doi ani inainte, cand s-au gasit asupra sa metamfetamina si cocaina crack.

Mike Richardson (59 ani) a jucat in NFL pentru Chicago Bears (1983-1988) si San Francisco 49ers (1989), fiind campion la Super Bowl XX (1985), atunci cand echipa din Chicago a invins pe New England Patriots cu 46-10. El a aparut in celebrul videoclip muzical "Super Bowl Shuffle", care a urcat pana pe locul 41 in Billboard Hot 100, in februarie 1986. Acesta a jucat pe postul de cornerback, ultimul jucator al echipei sale langa tusa terenului, a evoluat la Arizona State in timpul colegiului si a fost ales la NFL Draft 1983, in runda a doua de pe pozitia a 33-a.