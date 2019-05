Pentru un roman, nicio cursa nu e prea lunga.

Ambitia lui a fost sa alerge cate un maraton pe fiecare continent in conditii extreme, pe ger sau pe canicula, printre scorpioni.

Un accident la ski i-a schimbat viata. De atunci a alergat 6 ultra-maratoane pe 6 continente. Ca sa-si implineasca visul, mai trebuie sa termine cursa din Australia. Nu se teme de pericole.



"Cand sa adormim, pe la picioarele nostre trecea un scorpion pe sacii de dormit, evident ca n-a mai dormit nimeni in noaptea aia! Am avut parte de scorpioni in desert, lei, in Australia va fi provocarea cu serpii", a declarat Andrei Gligor.

O cursa se poate intinde pe 10 zile si 500 de kilometri. El alearga in spate cu un rucsac de aproape 10 kilograme.

"Am ajuns sa imi tai si periuta de dinti, sa las doar capul acela cu par si coada...ca mai are si ea cateva grame. asta e micul dejun, asta e un baton, un biscuite super proteic folosit de militari", a mai precizat Gligor.