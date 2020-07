Si EA se intoarce in Formula 1 alaturi de CAMPIONUL Alonso. Cine e iubita pilotului spaniol si cu ce mare sportiv a mai fost cuplata

Dublu campion mondial in Marele Circ, Fernando Alonso are o relatie de 4 ani cu frumoasa italianca Linda Morselli.

In 2018, o data cu decizia lui Alonso de a concura in alte competitii automobilistice, lumea Formulei 1 a pierdut-o si pe Linda Morselli (31 de ani), partenera de viata a ibericului fiind mereu o prezenta admirata in preajma circuitelor. Iata insa ca Fernando s-a razgandit, iar din 2021 va concura din nou pentru echipa Renault, cu care a cunoscut cele mai mari satisfactii, titlurile supreme luate in 2005 si 2006.

In ceea ce o priveste pe Linda, aceasta este un fotomodel si o vedeta de televiune atipica, care se bazeaza pe discretie si pe eleganta, preferand sa nu pozeze exagerat de sexy pe retelele de socializare. De altfel, pe vremea cand viitorul ei iubit era campion in Formula 1, Morselli castiga titlul de cea mai eleganta participanta la Miss Italia.

Ulterior, pana sa formeze un cuplu cu Alonso, Linda a mai avut o idila cu un alt pilot de top, de aceasta data din motociclism, nimeni altul decat marele Valentino Rossi. Legaturile Lindei Morselli cu sportul nu se opresc aici, ea fiind indragostita de miscare, in general, si de discipline mai , precum snowboarding-ul sau schiul.