6 piloti de Formula 1 au refuzat sa ingenuncheze la inceputul cursei! Cum motiveaza ei gestul care a starnit mii de reactii

Inainte de startul cursei, pilotii si-au manifestat sprijinul fata de cei care lupta impotriva rasismului.

Cu totii au purtat tricouri negre, pe cele mai multe dintre ele fiind imprimat mesajul "End Racism", doar Lewis Hamilton alegand sa poarte un tricou cu inscriptia "Black Lives Matter". Sase dintre sportivi au ramas in picioare, iar gestul lor a starnit multe reactii in mediul online.

Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Danil Kvyat, Antonio Giovinazzi si Kimi Raikkonen nu au ingenuncheat, insa au tinut sa-si motiveze alegerea, punctand ca sunt implicati in aceasta lupta indiferent cum arata acest lucru.

"Sunt foarte angajat in favoarea egalitatii si luptei impotriva rasismului. Dar cred ca fiecare are dreptul de a se exprima la un moment dat si intr-un mod care i se potriveste. Nu voi ingenunchea astazi, dar respect si sustin alegerile personale pe care fiecare pilot le face #WeRaceAsOne #EndRacism" a fost mesajul lui Verstappen.

La randul sau, Leclerc a spus: "Cred ca ceea ce conteaza sunt faptele si comportamentele in viata noastra de zi cu zi, mai degraba decat gesturi formale care ar putea fi considerate controversate in unele tari. Nu voi ingenunchea, dar acest lucru nu inseamna deloc ca sunt mai putin angajat decat altii in lupta impotriva rasismului".

End Racism.

One cause. One commitment.

As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ