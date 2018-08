IMAGINI SOCANTE pe pista! Accident teribil in Marele Premiu al Belgiei: Fernando Alonso, aproape de tragedie | FOTO&VIDEO

Imediat dupa startul cursei, monopostul lui Alonso a aterizat pe cel al lui Charles Leclerc, dupa ce ibericul a fost propulsat in aer de pilotul celor de la Renault, Nico Hulkenberg.

La primul viraj, Hulkenberg, plecat de pe locul 18, nu a putut frana si a intrat in Alonso, locul 14 la start, care a fost propulsat peste monopostul lui Leclerc, plecat din pozitia a 12-a.

Putin a lipsit sa asistam la o accidentare grava a pilotului Leclerc, care a scapat ca prin minune de o lovitura la cap, gratie sistemului de siguranta HALO, aflat pe monopostul lui.

Cursa a fost, in cele din urma, castigata de Sebastian Vettel, cel care s-a apropiat in clasamentul general de marele rival, Lewis Hamilton.

WATCH: Super slow-mo and zoomed footage as Alonso's car bounces off the halo on Leclerc's car. Thank goodness it was on the car!#SkyF1 #F1 #BelgianGP #Halo pic.twitter.com/pr2lMo6HsY