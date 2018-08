Michael Phelps e istorie! Un pusti de 10 ani i-a doborat recordul: "Oamenii imi spun Superman"

Clark Kent a reusit sa-l depaseasca pe cel mai bun inotator al tuturor timpurilor.

Baiatul in varsta de 10 ani a terminat cursa de 100m stilul fluture la un campionat de inot din California cu timpul de 1 min 09,38 sec, cu mai mult de o secunda mai rapid decat recordul care-i apartinea marelui campion Michael Phelps.

"Oamenii imi spun Clark, isa acum ca am batut recordul lui Michael Phelps, au inceput sa-mi spuna Superman", a declarat pustiul minune pentru CSB.

"M-am gandit ca daca am ganduri pozitive, lucruri pozitive mi se vor intampla", a continuat micutul.

Clark Kent este decis sa participe la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. El va avea atunci 16 ani.

Phelps avea 15 ani cand a participat la prima sa Olimpiada. Americanul a stabilit vechiul record in 1995 si a reusit sa cucereasca 23 de medalii de aur in cariera.

Mama noii senzatii a natatiei a marturisit pentru CBS ca fiul ei a fost botezat dupa Superman, pentru ca tatal pustiului este indragostit de acest supererou.

