El e cel mai tare sportiv din toate timpurile. E platit cu 1 MILION DE EURO pe an fara sa faca NIMIC! Contractul expira in 2035

Americanul Bobby Bonilla (57 de ani) e un fost jucator de baseball care a profitat de greutatile financiare ale clubului New York Mets.

Cazul sportivului cu origini portoricane e unul extrem de ciudat, dar si amuzant in acelasi timp. Asta pentru ca in America se vorbeste in fiecare an despre ziua de 1 iulie ca "Bobby Bonilla Day". Ce se intampla de fapt? Desi s-a retras de mult din activitatea profesionista, Bonilla incaseaza an de an o "rata" de 1,19 milioane de dolari si o va face inca 15 ani de-acum inainte.

Povestea dintre Bonilla si Mets a inceput in perioada 1992-1995, atunci cand era cel mai bun jucator din liga (MLB) si totodata cel mai bine platit. Plecat apoi la alte echipe, Bonilla s-a intors la Mets in 1999, fara a avea rezultatele de odinioara. Ca urmare, a fost pus pe liber, chiar daca gruparea din New York trebuia sa-i mai plateasca vreo 6 milioane de dolari.

Pentru ca patronul lui Mets de la acea vreme avea mari dificultati economice legate de implicarea intr-o schema piramidala gen "Caritas" la noi, Bonilla a aratat intelegere, oferindu-le conducatorilor o varianta de amanare a platii. Astfel, datoria a fost stinsa provizoriu pentru 10 ani, dar a fost reluata in 2011, cei de la Mets fiind obligati acum sa-i dea lui Bonilla 1,19 milioane de dolari pe an, pana in 2035, atunci cand Bobby ar avea 72 de ani.