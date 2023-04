David Popovici și lecțiile de viață ale unui puști de 18 ani: "Durerea și suferința fac parte din viață". De ce a preferat să rămână în România

David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2022, el şi Ruta Meilutyte la feminin fiind marii câştigători ai premiilor Ligii Europene de Nataţie (LEN).

Elevul lui Adrian Rădulescu e deținător al recordului mondial la 100 m liber, proba regină din înot, iar pentru 2023 speră să aibă o prestație cât mai bună la Mondialele de la Fukuoka și să obțină calificarea la cât mai multe probe pentru Jocurile Olimpice din 2024.

David Popovici și lecțiile despre viață



În cadrul interviului acordat pentru celebra publicație italiană, sportivul de 18 ani a vorbit despre motivația pe care o are pentru a obține rezultate cât mai bune, pentru ce își dorește să rămână cunoscut, dar și motivul pentru care a rămas în România, deși a avut numeroase oferte din SUA.

.... despre înfângeri: "Normal că nu îmi place să pierd, dar nu mai sunt furios. Poate reprezenta o lecție utilă. Ultima dată când s-a întâmplat, la Campionatul Mondial în bazin scurt, totul a fost peste așteptări. Am încheiat pe locul patru, am stabilit un record mondial la juniori și am obținut medalia de argint la 200 m liber. Nu vreau să spun că a fost drăgut, dar a fost liniștitor. Nu vreau să mă obișnuiesc cu ideea de a nu fi capabil de a pierde

Durerea și suferința fac parte din viață. Dacă încerci să petreci fiecare moment din viață încercând să fi fericit, vei obține doar doze mici de falsă fericire, un pic de dopamină. Dar dacă încerci să ai o viață echilibrată, care include și momente de suferință, zile proste și zile în care soarele este suficient să te facă fericit, atunci cred că trăiești o viață mai bună".

.... despre popularitatea în România: "Nu știu dacă sunt cea mai populară persoană din România, dar e adevărat că nouă oameni din zece mă recunosc pe stradă. Unii vor un selfie, alții un autograf... Îmi place să am o imagine puternică, o voce care să fie ascultată. Le pot folosi pentru ceea ce îmi doresc, dar este adevărat că nu este ușor să manageriezi celebritatea".

.... ce își dorește să rămână în urma lui: "Ceea ce vreau să las în urma mea nu sunt cifre și recorduri, chiar dacă vor fi sute. Acestea mă vor face cunoscut, dar nu așa vreau să-mi las amprenta. Ceea ce îmi doresc este ca alții să folosească avantajele darului pe care l-am primit, vreau să inspir alte persoane, să îi ajut să aibă o viață mai bună, mai sănătoasă. Aș dori să ajut oamenii, folosind imaginea și vocea mea, să-i fac să înțeleagă cât de norocoși suntem, de exemplu, să stăm aici la acest interviu și să vorbim despre toate".