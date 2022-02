"Cum e posibil să tratezi așa o minoră de 15 ani?". Imaginile cu Valieva în lacrimi, criticate dur la nivel internațional 

"Am fost foarte tulburat ieri, când m-am uitat la televizor. Am urmărit o prestaţie în care s-a văzut presiunea de pe umerii ei. Cariera mea îmi permite să ştiu ce este presiunea, dar aceasta a fost peste ceea ce îmi pot imagina. A fost dificil să văd cum se prăbuşeşte pe gheaţă, plângând şi încercând să-şi termine programul. În fiecare mişcare, limbajul corpului ei, am văzut stresul imens", a declarat Bach.

Conducătorul mişcării olimpice a precizat, totodată, că nu are "multă încredere" în anturajul Kamilei Valieva, acuzând în special răceala şi atitudinea acestuia faţă de patinatoarea rusă, după programul liber al acesteia.

"Modul în care a fost primită de cei din jur la ieşirea de pe gheaţă, a fost ceva glacial, în loc să încerce să o ajute şi să o consoleze... Am simţit distanţa interpretând limbajul corporal (al antrenoarei sale), a fost dispreţuitor. Cum poţi să fii atât de rece cu sportivul tău?", a adăugat Bach, citat de Agerpres.

"Nu îmi dau încredere cei din jurul ei, indiferent de ceea ce s-a întâmplat sau se va întâmpla în viitor. Cum este posibil să tratezi astfel o sportivă minoră de 15 ani", a insistat preşedintele CIO.

Kamila Valieva a fost depistată pozitiv la trimetazidină la un control antidoping efectuat pe 25 decembrie în cursul Campionatelor Rusiei, de către Agenţia rusă antidoping (RUSADA).

Adolescenta a primit permisiunea de a concura marţi seara în programul scurt, în urma unei hotărâri a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), care a fost de acord cu decizia RUSADA de a ridica suspendarea provizorie dictată împotriva patinatoarei.

Dacă Valieva s-ar fi clasat pe unul dintre primele trei locuri în concursul feminin, ceremonia de decernare a medaliilor nu ar fi avut loc în timpul actualelor Jocuri Olimpice, ci ar fi fost amânată până la încheierea competiţiei din China, aşa cum s-a întâmplat şi cu ceremonia concursului pe echipe, din 7 februarie, câştigat de Rusia.