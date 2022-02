"Urăsc acest sport! Nu mai calc pe gheață în viața mea!". După cazul Valieva, delegația Rusiei e zguduită de un nou scandal

Kamila Valieva, sportiva implicată într-un imens scandal de dopaj, a cedat la programul liber și a făcut mai multe greșeli, încheind competiția pe locul patru.

Medalia de aur i-a revenit colegei de echipă Anna Shcherbakova, urmată de Alexandra Trusova și japoneza Kaori Sakamoto.

Medaliata cu argint a intrat în istoria patinajului artistic după evoluția de la Beijing, reușind pe parcursul programului să execute cinci sărituri cvadruple, toate aterizate perfect.

Cu toate acestea, punctajul obținut nu a fost suficient decât pentru poziția secundă, fapt care a dezamăgit-o profund pe rusoaica de 17 ani, care a fost surprinsă de camerele de filmat în timp ce striga:

"Niciodată în viaţă... Urăsc acest sport! Urăsc acest sport! Urăsc toate asta... nu mă voi duce (la festivitatea de premiere), nu vreau să mă duc.

În viața mea nu mai calc pe gheață. Nu se poate așa ceva. Toată lumea are o medalie de aur, numai eu nu. Este imposibil, este imposibil. Urăsc acest sport!".

Я рада тому, что у Саши есть характер и она может просто послать всех.

Даже мерзотную Тутбериху. ОНА ЛУЧШАЯ В ЭТОМ ЦИКЛЕ. ЭТО ФАКТ. pic.twitter.com/czzYlFQbZw — олеся сырная (@fs_with_cheese) February 17, 2022

Schimbare de atitudine la conferința de presă

În timpul declarațiilor pe care le-a oferit în fața presei, Alexandra Trusova și-a schimbat prespectiva, mărturisind că se va gândi atent la decizia pe care o va lua cu privire la viitorul său.

"A fost multă emoţie. Şi mă voi gândi şi voi lua mai târziu o decizie în legătură cu ce voi face în viitor. "Am făcut tot ce am putut, am vrut să plâng, atunci am plâns, asta e tot. De trei săptămâni sunt singură, fără mama, fără câinele meu", a explicat Trusova.