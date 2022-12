Fosta luptătoare a postat pe Twitter un mesaj în care a spus că Trevor Lawrence este cel mai frumos sportiv care practică fotbalul american, iar ulterior, a mai publicat un mesaj care a ieșit cu scântei din partea fanilor.

„Cred că Trevor Lawrence e cel mai frumos fotbalist din lume... Sunt puțin emoționată, soțul meu m-ar putea părăsi pentru el dacă este câștigător în meciul ăsta”, a scris Paige, evidențiind meciul dintre Jacksonville Jaguars' și Dallas Cowboys.

I think @Trevorlawrencee might be the most beautiful football player ever….. meaning, I’m a little nervous my husband might leave me for him if he wins this game.