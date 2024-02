(P) Etapă de excepție în Europa: 3 martie vine cu 3 super meciuri

Finalul acestei săptămâni le oferă fanilor fotbalului câteva meciuri de cel mai înalt nivel în campionatele de top din Europa. Capul de afiș din acest final de săptămână este derby-ul orașului Manchester, dintre City și United, însă și în La Liga și Serie A vor avea loc partide tari.

În Serie A, cel mai interesant meci al rundei este Napoli - Juventus, în care ambele echipe caută victoria. În schimb, în La Liga confruntarea rundei este cea dintre Athletic Bilbao și FC Barcelona. În rândurile următoare te invităm să descoperi mai multe despre cele trei partide, prezentarea lor, date statistice și cotele la pariuri din oferta Unibet.

Manchester City - Manchester United (duminică, de la ora 17:30)

Cele două echipe se află în situații diferite. Manchester City este pe poziția a doua în clasamentul din Premier League, cu 59 de puncte, la un punct în spatele lui Liverpool. În schimb, Manchester United are un sezon slab și este pe 6, cu 44 de puncte, la opt distanță de Big Four.

City este pe un trend ascendent și nu a mai pierdut din luna decembrie, în timp ce United a fost învinsă acasă de Fulham în ultima rundă din Premier League. La pariuri online City este mare favorită. Acest lucru este evidențiat și de faptul că formația lui Pep Guardiola a câștigat 5 din ultimele 6 meciuri din toate competițiile cu United. În trei dintre acestea, City a marcat cel puțin trei goluri. Având în vedere aceste lucruri, poți să încerci selecția victorie City & peste 2.5 goluri City la cota 1.94. Cât privește cotele 1X2, acestea sunt următoarele:

· victorie City - cota 1.34

· egal - cota 5.80

· victorie United - cota 9.00

Napoli - Juventus (duminică, de la ora 21:45)

Napoli caută ieșirea din criză, iar în runda următoare va avea parte de un duel de top contra celor de la Juventus. Echipa este însă departe de sezonul în care a câștigat titlul și este abia pe locul 9 în Serie A. În schimb, Juventus este pe locul 2, cu 57 de puncte.

Napoli mizează însă pe ascendentul moral pe care îl are contra celor de la Juventus. A câștigat ultimele cinci meciuri acasă când a întâlnit-o pe Juventus și se bazează pe statistică pentru a obține un nou succes. Are cota 2.50 să reușească acest lucru din nou, astfel că merită încercată. Egalul are cota 3.20, în timp ce succesul lui Juventus are cota 3.05.

Athletic Bilbao - FC Barcelona (duminică, de la ora 22:00)

Weekendul de cinci stele din fotbalul continental se încheie cu un alt meci tare, între Athletic Bilbao și FC Barcelona. Chiar dacă gruparea catalană pare ieșită din lupta pentru titlu, fiind la opt puncte de Real Madrid, acest duel este unul al orgoliilor. Athletic Bilbao speră să prindă un loc de Champions League și este pe poziția a 5-a, cu 49 de puncte.

FC Barcelona a câștigat ultimele patru meciuri cu Bilbao din campionat fără să primească gol. Are astfel suficiente argumente să spere la un nou succes, în condițiile în care gazdele nu sunt în formă și vin după un eșec în deplasarea de la Betis. FC Barcelona are, în schimb, un moral foarte bun, după ce a învins-o pe Getafe cu 4-0 în ultima rundă din La Liga. Poți să încerci astfel să mizezi pe victoria FC Barcelona, o selecție care la Unibet are o cotă foarte bună, 2.55. Egalul are cota 3.60, iar victoria lui Bilbao are 2.85.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

L1160657W000330 ONJN