(P) Echipamentul de yoga - Cum il alegi?

Fie ca este o forma de miscare sau de relaxare, yoga a devenit un adevarat stil de viata pentru multe femei, care vor sa isi pastreze mintea si corpul intr-o forma cat mai buna. In ultimii ani, cursurile de yoga au devenit din ce in ce mai populare, asa ca daca te gandesti sa te inscrii la cateva sedinte, vei avea nevoie de un echipament potrivit. Tocmai de aceea, iti venim in ajutor si iti spunem cum sa iti alegi corect cel mai bun echipament de yoga.

Topul pentru yoga

Atunci cand mergi la yoga ai nevoie de un top care te acopere, astfel incat sa nu fie necesar sa tragi de el. De aceea, iti recomandam un tricou simplu, mulat, pe sub care poti purta o bustiera, sau poti alege o bluza speciala de yoga, care are o banda elastica in zona soldurilor. In schimb, trebuie sa eviti tricourile si bluzele largi, deoarece te vor incurca in timpul miscarilor de yoga, si iti vor lasa la vedere anumite parti ale corpului.

Pantalonii de yoga

Pantalonii de yoga trebuie sa fie mulati pe corp si foarte elastici, astfel incat sa iti permita sa faci tot felul de miscari in timpul cursului. De asemenea, materialul trebuie sa fie unul usor, astfel incat sa iti lase pielea sa respire, iar pantalonii nu trebuie sa aiba cusaturi care sa iti opreasca circulatia in anumite zone ale corpului. Cea mai buna optiune sunt colantii, fie ca sunt trei sferturi sau lungi. Acum gasesti o multime de modele de colanti dama pe etopsport.ro, asa ca ai de unde sa alegi o pereche potrivita pentru yoga.

Incaltamintea

De obicei, la yoga nu ai nevoie de o incaltaminte speciala, deoarece poti practica acest sport in sosete, asa ca ar fi ideal sa alegi o pereche de sosete cu efect antiderapant, care sa te protejeze impotriva alunecarii.

Salteaua

Din echipamentul unui practicant de yoga nu trebuie sa lipseasca salteaua de yoga, care iti permite sa executi toate miscarile in siguranta. Cele mai intalnite saltele de yoga sunt cele confectionate din PVC, spuma sau cauciuc, fiind rezistente, confortabile si aderente. Insa daca doresti sa optezi pentru o saltea ecologica, poti alege una din bumbac sau iuta, insa acestea sunt mai subtiri decat cele din cauciuc. In ceea ce priveste grosimea saltelei, pe piata exista trei tipuri: de 0.6 cm, 0.3 cm si de 0.15. Totusi, cea mai frecvent utilizata este salteaua cu grosimea de 0.3 cm, care este usor de transportat la sala, oferind suficienta amortizare pentru genunchi.

Prosop

De obicei, saltelele nu fac fata transpiratiei, iar suprafata lor isi pierde aderenta in astfel de conditii, asa ca prosopul este necesar in aceste cazuri. Pe langa faptul ca iti va oferi un grad de confort mai ridicat, acesta te va ajuta sa iti mentii stabilitatea, absorbind transpiratia. Cu ajutorul unui prosop de bumbac vei scapa de grija alunecarii si iti vei mentine echilibrul fara probleme.

Asadar, echipamentul de yoga este destul de diferit fata de cel pe care il folosesti pentru fitness sau pentru alergari. Hainele trebuie sa fie mulate, elastice si confectionate dintr-un material usor, astfel incat sa iti permita sa te poti misca pe saltea. De asemenea, si accesoriile pentru yoga trebuie alese cu atentie, astfel incat sa fie rezistente.