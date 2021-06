(P) Cine va fi cel mai bun jucător tânăr de la EURO 2020?

Începând cu EURO 2016, UEFA a decis să premieze și cel mai bun jucător tânăr de la Campionatul European de fotbal, cu o limită de vârstă stabilită la 22 de ani.

Acum 5 ani, premiul a fost câștigat de portughezul Renato Sanches, dar lupta de la EURO 2020 se anunță mult mai echilibrată, în condițiile în care foarte mulți jucători tineri au avut o ascensiune fulminantă în ultima perioadă.

Iată care sunt favoriții pentru titlul de "Cel mai bun jucător tânăr de la EURO 2020":

1. Phil Foden (Anglia) - Mijlocașul lui Manchester City a avut un sezon excelent, cu 16 goluri marcate și 10 pase decisive la doar 21 de ani. A ieșit campion în Anglia cu Manchester City, însă a pierdut finala Champions League. Fotbalistul este evaluat la 80 de milioane de euro, iar creșterea înregistrată în ultimul an este de 55 de milioane de euro. El a primit deja un premiu similar în Premier League, unde a fost declarat cel mai bun jucător tânăr al sezonului. De altfel, Foden este principalul favorit să primească acest premiu și la EURO 2020, conform cotelor la pariuri afișate de Unibet (cota 5.00), operator online care a pregătit numeroase surprize clienților, pe lângă impresionanta ofertă de pariuri pe EURO.

2. Mason Mount (Anglia) - Jucătorul lui Chelsea are deja 16 meciuri în naționala Angliei la doar 22 de ani, reușind să marcheze și patru goluri. Și-a făcut debutul în 2019 și de atunci este o prezență constantă în naționala Angliei. În acest an a marcat deja un gol pentru trupa lui Southgate, în partida cu Albania disputată la Tirana. Mijlocașul ofensiv este evaluat de Transfermarkt la 75 de milioane de euro, cu 63 mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu 9 goluri și 9 pase decisive în meciurile disputate pentru Chelsea în toate competițiile din acest sezon, Mount are cota 7.00 să câștige premiul Cel mai bun tânăr jucător la EURO 2020.

3. Ferran Torres (Spania) - Fotbalistul cumpărat de Manchester City de la Valencia pentru 45 de milioane de euro a lăsat o impresie bună în primul său sezon pe Etihad Stadium, în care a marcat 13 goluri și a oferit 3 pase decisive. Ferran Torres are cifre excelente și în naționala Spaniei, pentru care a marcat de 6 ori în 11 meciuri. Jucătorul crescut de Valencia are două reușite în naționala Spaniei în acest an, în partidele cu Georgia și Kosovo. Cota lui Torres să devină cel mai bun tânăr jucător de la EURO 2020 este 8.00.

4. Kai Havertz (Germania) - Jucătorul lui Chelsea nu a rupt gura târgului în acest sezon de Premier League, dar a încheiat în stil de mare campion cu golul care a decis finala Champions League, disputată contra celor de la Manchester City. Havertz vine după un sezon cu 9 goluri marcate în cele 45 de meciuri pentru Chelsea. La naționala Germaniei, are 3 reușite în cele 14 meciuri disputate. Cota lui Havertz pentru a fi cel mai bun tânăr jucător de la EURO 2020 este 10.00.

5. Jadon Sancho (Anglia) - Britanicii au o generație foarte talentată, iar un membru marcant este Jadon Sancho. La doar 21 de ani, acest jucător este evaluat deja 100 de milioane de euro, iar nume importante din Europa se luptă pentru semnătura sa. Sancho a reușit 16 goluri și a oferit 20 de pase decisive în ultimul sezon pentru Dortmund. La naționala Angliei are 3 goluri în 19 meciuri. Cota ca el să câștige premiul este 11.00.