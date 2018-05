(P) Cele mai profitabile tipuri de pariuri pe fotbal

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Esti microbist si vrei sa castigi mai des la pariuri pe fotbal? Profesionistii ne-au dezvaluit ce avem de facut ca sa putem spera ca intr-o buna zi vom deveni si noi pariori iscusiti; reteta specialistilor, desi nu ne poate garanta succesului, ne va conduce cu siguranta catre imbunatatirea performantelor pe termen lung. Totul incepe insa cu un sfat important, si anume: „Nu plati niciodata pentru ponturi la pariuri sportive si nu crede ca exista ponturi sigure, pentru ca vei pierde tot ce ai!”

Da, cele mai profitabile tipuri de pariuri la fotbal sunt cele pe care le joaca profesionistii, iar ponturile cele mai bune le poti stabili singuri, inspirandu-te eventual si din analize altor specialisti, dar nu copia niciodata orbeste pronosticuri.

Pariurile live iti ofera un control mai bun asupra rezultatelor finale



Chiar daca nu ai avut experiente grozave cu pariurile live in ceea ce priveste profitabilitatea, afla ca acestea sunt alese de catre specialisti de foarte multe ori in detrimentul pariurilor din oferta pre-meci. Posibilitatea de vedea cum se prezinta echipele, gazonul si de a observa atmosfera din tribune, forma si starea de spirit a jucatorilor reprezinta un avantaj major pentru parior. Totodata, daca urmaresti partida live vei putea sa alegi si daca apelezi la functia Cash Out, fie pentru a-ti asigura un castig inainte de finalul partidei, fie pentru a-ti reduce din pierderi.

Atentie! Pariurile live sunt o arma cu doua taisuri



Atata timp pariaza live avand in spate o strategie bine definita si dupa ce a analizat in profunzime respectiva partida, pariorul va putea utiliza indiciile de pe teren in avantajul sau, altfel, totul poate deveni un fiasco. Este usor de interpretat de gresit forma de moment, care poate sa dureze numai cateva minute, atunci cand nu cunosti cele doua echipe. De aceea este esential ca pariorul nu numai sa fie specializat pe o competitie, ci sa analizeze partida la fel ca si cum ar dori sa parieze pre-meci, definindu-si cateva idei de pronosticuri inainte de startul meciului si urmand ca in functie de derularea jocului sa mizeze pe selectia dorita sau sa spuna pas.

Alege o agentie care dispune de o platforma si oferta de pariuri live competitiva



Degeaba ti-ai facut temele bine si stii sa citesti jocul daca platforma de pariere nu te ajuta atunci cand ti-e lumea mai draga. Anumiti operatori care nu se bucura de o mare experienta in mediul online nu le ofera utilizatorilor cea mai buna experienta de pariuri live, dispunand de o oferta limitata si suspendand deseori pietele de pariuri, iar in anumite cazuri chiar pot aparea si decalaje de-a dreptul suparatoare. De aceea, specialistii ne recomanda un top agentii pariuri 2018, pentru a ne ghida catre operatorii pe care ne putem baza.

Cele mai profitabile tipuri de pariuri live



Indiferent ca pariezi pe cornere, cartonase, pe totalul golurilor marcate sau pe castigatoarea partidei, ai face bine sa urmaresti cu atentie pariurile cu Handicap Asiatic. Acestea iti ofera de cele mai multe ori variante extrem de flexibile de risc.

Sa luam un exemplu elementar, si anume: Handicap Asiatic 0, care este acelasi lucru cu DNB – Draw No Bet sau cu „Egal – pariul se ramburseaza”. Partea interesanta este ca operatorii de pariuri online iti ofera posibilitatea de a juca acest tip de pariu cu scorul resetat, chiar daca tabela a fost modificata de cateva ori. Cu alte cuvinte, daca observi ca o echipa oaspete conduce cu 0-2, iar adversara sa domina jocul de mai bine de 15 de minute si isi creeaza ocazii mari, poti alege sa pariezi Handicap 0 pe gazde, iar in cazul in care diferenta se va pastra iti vei primi miza inapoi – deci, in teorie, nu risti foarte mult.

Un alt tip de pariu care poate fi foarte profitabil la pariuri live este pariul pe urmatorul gol marcat, mai ales daca se foloseste in a doua parte a jocului, intr-un moment in care interesele celor doua echipe sunt deja mai mult decat evidente, iar conditia fizica a jucatorilor poate fi foarte bine interpretata.

Trebuie sa mentionam faptul ca nu se poate castiga la pariuri live pe termen lung daca nu se respecta o strategie de money management precauta si adaptata bugetului detinut. Pariati responsabil, pariati cu cap!