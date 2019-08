(P) Ce sunt tipsterii si cum castiga bani

Un tipster este o persoana care ofera ponturi sau recomandari tuturor celor pasionati de pariuri. Face acest lucru fie gratuit, fie contra cost. Fiecare tipster are propriul sau sistem bazat pe algoritmi, informatii in timp real ale diferitelor echipe sau jucatori, evenimente meteorologice, accidentari si un numar nelimitat de alti factori pe care ii poate considera importanti atunci cand pariaza.

In prezent, in Romania exista o multime de tipsteri buni care ofera ponturi gratuite, cu rezultate foarte bune. in continuare va vom dezvalui cheile principale pentru a recunoaste un pont bun si a va asigura ca puteti avea incredere in persoana care il ofera.

Primul lucru pe care la care ar trebui sa va uitati cand incepeti sa urmariti un tipster este daca statisticile sale sunt verificate. Puteti descoperi tipsteri pe Facebook sau Twitter, de aceea va recomandam sa cautati informatii despre ei si sa decideti daca merita sa-i urmariti sau nu, tinand cont de comentariile pe care le gasiti despre acestia.

Odata ce ati decis sa urmariti un anumit tipster, cel de-al doilea lucru le care ar trebui sa va uitati este yield-ul sau (randamentul). Astazi exista o multime de oameni care, pentru ca isi posteaza ponturile previziunile pe o retea de socializare se considera tipsteri, fara sa-si fi verificat vreodata pronosticurile si fara sa stie termenul de yield (randament). Nu aveti incredere intr-un tipster care nu face altceva decat sa va arate castigurile sale si nu-si verifica statisticile pe termen lung.

Yield-ul este randamentul obtinut de catre tipster. Pentru a calcula randamentul unui tipster si afla daca este foarte bun pentru voi, trebuie sa faceti un calcul foarte simplu: Yield = (Beneficii Net obtinute / Suma castigata) x 100. Un tipster bun va avea un randament mai mare de 5% pe termen lung, si cand vorbim despre termen lung, ne referim la mai mult de 500 de pariuri cel putin. Nu spunem ca un tipster incepator, cu un randament de 20% cu 100 de pariuri facute este bun sau rau, pur si simplu ca, la inceput, este dificil sa stiti daca, respectand pronosticurile sale, veti castiga sau nu pe termen lung.

Nu judecati vreodata un tipter pentru o luna buna sau o luna proasta. La fel ca orice persoana, tipsterii au si ei perioade mai putin bune. Pentru a sti daca un tipster va va ajuta sa castigati bani pe termen lung, la inceput trebuie sa il urmariti o anumita perioada de timp, chiar fara sa pariati pe baza pronosticurilor sale sau sa faceti acest lucru cu putini bani. Termen lung este un cuvant compus pe care fiecare tipster bun il are in minte si stie ca acesta este obiectivul sau principal: sa castigi bani pe termen lung, fara incerce sa dea lovitura imediat.

Alegeti un tipster specializat intr-un singur sport sau chiar intr-o singura competitie. Desi este adevarat ca exista tipsterii care pot fi foarte buni la pariuri in mai multe ligi sau chiar in mai multe sporturi, ideal este ca gasiti tipsters specializati intr-o singura competitie. Atunci cand un tipster se concentreaza pe oferirea de pronosticuri pentru o singura competitie, este mai usor sa urmariti concurenta si sa obtineti performantele cele mai bune.

Atunci cand alegeti un tipster, ar trebui sa luati in considerare si daca piata pe care pariati are suficienta lichiditate. Ce inseamna asta? Ei bine, daca un tipster ofera un pronostic la o cota de 2,00 si daca voi pariati o ora mai tarziu, cota poate sa scada la 1,85. in mod evident este posibil sa nu va mai fie de folos pronosticul. Alegeti un tipster care poata manipula pietele de pariuri unde cotele se mentin.

Un tipster trebuie sa poata alege pariuri de valoare, cote pe care le considera interesante, cu valoare la momentul pariurilor.

Seriozitatea tipsterului este un alt punct cheie de care ar trebui sa tineti cont. Un tipster trebuie sa fie serios si profesionist. Ne referim la faptul ca el trebuie sa isi actualizeze statisticile si sa nu le falsifice.

Acestea sunt principalele informatii despre tipsterii buni. Daca vreti sa-i urmariti, va oferim si noi un pont. Cititi biletul zilei (cele mai bune ponturi pariuri ale zilei din fotbal si tenis, oferit de cei mai buni tipsteri de pe 10pariuri.ro). Urmariti-i, caci nu veti regreta. Mult succes!