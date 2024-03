(P) Ce faceți cu o cască veche de motocicletă?

Dacă vă numărați printre pasionații de sporturi extreme, cum ar fi mersul pe motocicletă, atunci probabil că dețineți cel puțin o cască moto veche și uzată. Ei bine, dacă v-ați întrebat vreodată ce puteți face cu ea, în cazul în care nu doriți să o aruncați pur și simplu, aflați că acest articol vă este dedicat. În rândurile ce urmează ne dorim să vă ajutăm pe această cale prin a vă da câteva variante de refolosire a unei căști vechi. La final, cu siguranță vă veți simți inspirat și poate chiar vă va veni și dumneavoastră o idee personală. Fără să mai stăm prea mult pe gânduri, să începem!

Echipamentul moto este foarte important. De la costum, până la ghete, la apărătoare de genunchi și căști moto, aveți o mulțime de accesorii de potrivit și purtat. Deși aceste echipamente sunt extrem de durabile și făcute să reziste, există totuși o „dată de expirare” pentru ele, în special pentru cască. Aceasta poate fi de mai multe tipuri: full face, open face, flip up sau off road și dispune de o perioadă de valabilitate ce provine de la materialele din care este confecționată. O cască full face, de exemplu, poate rezista până la 5 ani de folosire. Iar câteva semne care vă spun că trebuie să o schimbați ar fi: carcasa este crăpată sau spartă pe alocuri, căptușeala de la interior se desprinde, vizorul nu mai stă bine prins, etc. Genul acesta de uzuri se produc atunci când materialele din care casca dumneavoastră este confecționată îmbătrânesc. Subliniem din nou faptul că este important să vă schimbați casca atunci când observați astfel de semne, pentru a vă putea bucura în continuare de călătorii cât mai sigure și ferite de pericole. Acum că v-am mai lămurit, vom continua cu variantele de refolosire promise și vă vom explica cum puteți readuce la viață o cască veche.

· Cum refolosiți casca veche

Căștile moto pot fi reutilizate în următoarele moduri:

- O țineți drept decor: dacă vă numărați printre pasionații de design interior, probabil că știți deja că o astfel de piesă de decor se va potrivi locuințelor în stil industrial. Puteți pune casca veche fie pe o noptieră sau o măsuță de cafea, fie suspendată pe un raft, în văzul tuturor. Așa, vă veți putea mândri persoanelor dragi cu toate amintirile dumneavoastră, prin simplul fapt că v-ați păstrat casca drept decorațiune.

- O transformați în lampă: o idee ingenioasă poate fi și transformarea căștii în lampă. Tot ce trebuie să faceți este să achiziționați un bec smart și să îl poziționați sub cască. Fiind inteligent, el se va putea controla din aplicație, acest lucru permițându-vă să aprindeți și să stingeți lampă oricând vă doriți, dar și să setați intensitatea preferată a luminii. Ce poate fi mai cool de atât?

- O reciclați sau o donați: dacă vă doriți să aveți cât mai multă grijă de mediul înconjurător, aflați că până și căștile moto pot fi reciclate. Nu trebuie decât să găsiți un centru dedicat în orașul dumneavoastră și să o programați pentru reciclare. Mai aveți și posibilitatea de a o dona. În cazul în care casca nu este avariată și nu prezintă prea multe semne de uzură, o puteți dona unui centru de închiriere sau învățare, pentru a se putea bucura și alți oameni de adrenalina simțită pe motor, în siguranță.

- O dați unui prieten: aici intervine din nou criteriul menționat anterior. În cazul în care casca dumneavoastră încă poate fi utilizată dar, din motive personale, doriți să vă cumpărați una nouă, atunci iată că o puteți oferi și drept cadou unui prieten. Cu siguranță un astfel de dar va fi mai mult decât folositor pentru cineva la început de drum.

- O vopsiți/personalizați: nu în ultimul rând, mai puteți și vopsi sau personaliza casca în cauză, pentru a-i da un nou look și a o păstra drept amintire. Dacă vă simțiți creativ, puteți să încercați chiar spray-urile pentru graffiti și astfel veți obține un rezultat misterios și cool în același timp.

Acum că ați aflat care sunt modurile în care vă puteți refolosi casca veche, tot ce vă rămâne de făcut este să optați pentru varianta preferată și să treceți la treabă.

Acestea fiind spuse, iată-ne ajunși la final. Sperăm că v-am inspirat cu informațiile oferite. Pentru și mai multe sfaturi, nu ezitați să navigați mediul online.