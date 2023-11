(P) Au dus România la European și au un mesaj pentru tricolori: "FIȚI CA NOI!". Îndemnul comun al Ambasadorilor și Influencerilor Superbet

Sâmbătă mergem în Ungaria pentru a obține punctul decisiv pentru turneul final, contra Israelului, într-un meci în care tricolorii vor simți energia a milioane și milioane de români. Printre ei Ioan Andone, Florin Răducioiu, Adrian Ilie și Bănel Nicoliță, patru foști fotbaliști care au terminat cu succes campanii de calificare și care au reprezentat România la un SuperEURO! Sunt Ambasadori Superbet și Influenceri SuperSocial și strigă la unison: FIȚI CA NOI, haideți la EURO!

Israel – România, printre meciurile de top din preliminariile Europeanului!

Amintirile purtate în suflet de Ioan Andone

Trecutul e esența unui prezent valoros pentru un viitor mai bun, iar preliminariile Europeanului din 1984 au fost un adevărat punct de cotitură pentru fotbalul românesc. Legenda lui Dinamo s-a aflat pe teren în meciurile importante și are și acum vii în memorie momentele din meciurile cu Suedia (2-0), Italia (1-0) si Cehoslovacia (1-1), ale unei generații în care regretatul Mișa Klein, Boloni, Balaci sau Cămătaru erau printre vârfuri:

"Pentru mine, primul gând e Suedia, dar nu doar pentru că am marcat eu și Mișa Klein, ci pentru că nu învinsesem niciodată în istorie Suedia la nivel de echipe naționale. Ce îmi vine în minte e că eu și Klein, că eram de la Hunedoara amândoi, am reușit să înscriem și amândoi am făcut-o din pasele lui Ilie Balaci! Din calificare, vă dați seama că asta îmi rămâne amintire deosebită. Pe lângă meciurile în care am jucat titular și naționala a jucat extraordinar de bine. 70.000 de spectatori pe stadionul 23 August, multe momente, dar acela îmi vine mie în minte din calificare", rememorează "Fălcosul".

Partida de la Bratislava, cu 7.000 de conaționali în spate și un gol al lui Geolgău în minutul 68 e și ea un reper: "Și de la ultimul meci e altceva, cu Slovacia, că atâția români nu au mai fost afară înainte de 1989 cred că la nici un meci, aproximativ 6-7000 de români la Bratislava. La meciul acesta eu n-am jucat, dar îmi aduc aminte de echipă cum a jucat… Ajungeai în primele 8 din Europa, erau niște lucruri extraordinare. Atunci îmi aduc aminte că m-am accidentat în pregătirea meciului și n-am făcut parte din lot. Ardoarea, bătălia care a fost, că era lupta unei generații, mai fusesem calificați în 1970 la Mondiale și a venit o calificare istorică pentru naționala noastră. Bucurie, toți ne gândeam ce va fi în Franța, lucruri frumoase și le doresc jucătorilor actuali să simtă și ei bucuria asta și noi, foștii, să ne bucurăm cu ei. Mi-aș dori tare mult!", mai spune Andone.

Pe vremea când Răducioiu și Ilie “fluierau” în preliminarii

Suspansul din 1984 nu a mai apărut în preliminariile pentru 1996, când România era încă sub semnul visului american și se transformase deja într-o forță a continentului. Grupa cu Franța, Polonia și Slovacia nu ne-a pus probleme, iar Florin Răducioiu, golgheterul acelor preliminarii cu cinci goluri, nu a avut, practic, nicio emoție:

"Primul moment care îmi vine în minte este atmosfera din Ghencea la meciul cu Polonia, adversar puternic. Primul gol l-am marcat cu stângul, ceva inedit pentru mine. Nu a fost meci decisiv cu Slovacia, că noi eram deja calificați de vreo trei meciuri. Și eu, din păcate, nu am jucat acel meci cu Slovacia, pentru că eram accidentat, am avut pubalgie. Eram deja calificați, eram prea buni, dar eu nu am trăit acel moment, că eram accidentat", spune, peste ani, Marele Blond al Generației de Aur.

Iar campania din 1996 a fost dublată de una asemănătoare înainte de EURO 2000, cu momentul emoționant al revenirii lui Gică Hagi sub tricolor. Membru de bază al acelei echipe, Adrian Ilie așteaptă și de la actualii tricolori aceleași rezultate. Îi vrea în Germania, îi vrea la SuperEURO!

Bănel Nicoliță: "Să reprezint România la European a fost cea mai mare realizare a carierei!"

După ce glorioasa generație a lui Hagi și Popescu a ieșit din scenă în fața Italiei, în sferturile Europeanului din Belgia și Olanda, am așteptat opt ani pentru a obține biletele spre Austria și Elveția. Am făcut-o cu Mutu pe post de lider, cu Pițurcă pe banca tehnică, cu 29 de puncte, primul loc în grupă și un gol al lui Goian în poarta Olandei. Membru al acelui lot, Bănel Nicoliță pune participarea la European pe primul loc în topul realizărilor fotbalistice, peste semifinala UEFA contra lui Middlesbrough:

"Îmi aduc aminte că am întâlnit echipe foarte puternice, Olanda și Bulgaria. Am fost încrezători și am făcut tot posibilul pentru a câștiga, a fost o mare realizare pentru noi, pentru că, apoi, am jucat cu cei mai buni jucători de la Real Madrid sau Barcelona. Am trăit totul la maximum, au fost emoții foarte mari. A fost cea mai mare realizare din viața mea de fotbalist să reprezint România la European. Satisfacția a fost și mai mare pentru că am terminat pe primul loc în grupă!", ne-a declarat fostul mijlocaș dreapta.

Scurtul intermezzo istoric s-a încheiat. Acum nu ne rămâne decât să strigăm și noi "FIȚI CA EI, HAIDEȚI LA EURO!".

