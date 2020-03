(P) Cum ne pregatim de vara prin sport?

Pentru ca sezonul estival se apropie cu pasi repezi, primul lucru care ne vine in minte este sa ne pregatim corpul pentru aceasta perioada. Cu totii stim ca in sezonul rece tindem sa facem mai putin sport si sedentarismul isi pune clar amprenta peste aspectul nostru fizic.

Atat femeile, cat si barbatii acorda de obicei o atentie deosebita felului in care arata. Frumusetea fizica se poate intretine printr-o alimentatie sanatoasa, sport si prin confort psihic.

Alimentatia sanatoasa se refera la consumul unor alimente care aduc aportul de vitamine, minerale si proteine necesar functionarii optime a organismului. Este indicat sa consumam cat mai multe fructe si legume, dar si alimente bogate in proteine, precum carnea si ouale.

Confortul psihic este o stare pe care ne-o inducem sau care ne este indusa de diverse situatii din viata de zi cu zi. Este important sa eliminam pe cat se poate factorii de stres si sa ne concentram mai mult pe activitati ce ne dau o stare de relaxare si confort.

Sportul - activitati ce ne mentin in forma

Cea mai eficienta metoda prin care ajungem la un corp sanatos si frumos este sportul. Fie ca preferam sa mergem la sala, unde putem opta sa fim asistati de catre un antrenor personal, fie ca alegem sa facem sport in intimitatea casei sau prin diverse activitati outdoor, dintotdeauna miscarea a fost cea care a adus cele mai multe modificari ale aspectului corpului nostru.

Asadar, putem face exercitii la noi acasa, vizionand diverse clipuri cu antrenamente ce se gasesc in mediul online, pentru care avem nevoie si de cateva accesorii ajutatoare. In acest sens, putem accesa un magazin online de accesorii sportive de unde ne procuram toate cele necesare: banda circulara sau elastica, coarda de sarituri clasica sau digitala, cronometru, extensor elastic sau metalic, manere pentru flotari, costum sauna pentru slabit, echipamente sportive, greutati si multe altele.

In cazul in care optam pentru activitati de tip outdoor, artsporttotal.ro vine in ajutorul nostru cu o gama larga de produse: mingi de fotbal, baschet, handbal, polo, rugby, volei, oina, mingi medicinale, trambuline, echipamente pentru camping, diverse accesorii pentru badminton, tenis de camp etc.

Jogging-ul

Cea mai simpla si mai putin costisitoare forma de sport este jogging-ul. Este de asemenea si cea mai populara forma de sport, fiind la indemana oricui. Prin jogging, ne construim masa musculara, reducem riscul aparitiei osteosporozei fortificand oasele, dar te ajuta si sa dai jos kilogramele in plus prin arderea rapida a caloriilor. Conform unor studii, jogging-ul ar reduce si riscul de diabet, cancer sau unele afectiuni cardiovasculare. De ce este cea mai putin costisitoare forma de sport? Pentru ca nu avem nevoie decat de haine si incaltaminte sport, un bidon pentru apa si, eventual, un ceas cu cronometru si casti cu ajutorul carora muzica ne va insoti pe tot parcursul activitatii.

Indiferent de modul in care alegem sa facem sport, artsporttotal.ro ne pune la dispozitie tot ce avem nevoie, noi nu trebuie decat sa contribuim cu dorinta de a face ceva pentru corpul nostru!

