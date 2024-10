FCSB a controlat jocul cu Dinamo de pe Arena Națională, scor 2-0, într-un meci în care echipa lui Zekjko Kopic nu a tras niciun șut pe spațiul porții lui Ștefan Târnovanu.

Gigi Becali: "Dinamo nu e o echipă slabă, a greșit Kopic"



Gigi Becali și-a lăudat luni jucătorii, dar a susținut că evoluția neconcludentă a celor de la Dinamo a fost cauzată chiar de felul în care antrenorul roș-albilor a pregătit și a gestionat meciul.



Croatul Kopic e unul dintre antrenorii preferați ai patronului de la FCSB.



"N-am avut nicio emoție. Nici în prima repriză, n-au avut nicio ocazie clară. Dinamo nu e o echipă slabă, părerea mea e că a greșit Kopic, deși l-am lăudat mult. Dinamo nu e o echipă slabă, suntem noi prea puternici. E o echipă puternică și n-ai cum să o oprești", a declarat Gigi Becali, luni dimineață.

"Ne-au lipsit pasa și șutul, dar am avut meciul sub control până la primul lor gol. Felicitări celor de la FCSB. Am avut multe momente bune, puteam face un rezultat bun. Asta este despre ce vorbim tot timpul"



Zeljko Kopic, antrenor Dinamo



Dinamo - FCSB 0-2

DINAMO: Golubovic – Sivis (C. Costin 75), K. Boateng, Homawoo, Opruţ (Antonio Luna 84) - P. Olsen, Gnahore, C. Cîrjan (I. Mărginean 75) – G. Milanov (Hakim Abdallah 54), Selmani, Politic (A. Bani 75). ANTRENOR: Zeljko Kopic

FCSB: Târnovanu - V. Creţu, M. Popescu, Dawa, Radunovic – Miculescu (Baba Alhassan 46), Şut (Luis Phelipe 82), Olaru (Edjouma 82) – Al. Băluţă (M. Ştefănescu 78), Bîrligea, Oct. Popescu (Al. Musi 89). ANTRENOR: Elias Charalambous



Cartonaşe galbene: Politic 64 / Oct. Popescu 43, Bîrligea 71, Olaru 72, V. Creţu 77



Arbitri: Marian Barbu – Ovidiu Artene, Imre-Laszlo Bucsi – George Găman