Golurile partidei au fost marcate de Andrei Borza (13), Claudiu Petrila (30), Alexandru Paşcanu (40) şi Alexandru Dobre (72, 90+5).

Alexandru Dobre (26 de ani) s-a aflat la primul său meci în tricoul Rapidului și a reușit să marcheze două goluri spectaculoase.

Dobre a dezvăluit cum l-a ajutat Șumudică să se integreze la Rapid

"Este un debut de vis, dar cel mai important în această seară este victoria echipei, nu sunt golurile mele. Mă bucur din suflet că alături de băieți am adus victoria astăzi pe Giulești și de aici vom continua să dăm ce e mai bun din noi și să ne bucurăm cât mai mult.

(Despre primul gol - n.r.) Așa sunt eu, sunt dinamic și așa am simțit să fac la faza aia. Am fost inspirat și mă bucur din suflet că mi-a ieșit. Da, am un ritm mai dinamic. M-a ajutat foarte mult ritmul de acolo (din Portugalia - n.r.), se pare că îmi prinde bine aici la noi.

M-a încurajat (Marius Șumudică - n.r.). M-au sprijinit toți, nu doar antrenorul. M-au făcut să mă simt ca acasă și din această cauză am putut astăzi să dau cele două goluri și să-mi ajut echipa să câștige.

Nu știu (ce a spus selecționerul când a văzut golurile frumoase pe care le-a marcat - n.r.)! Sper ca evoluțiile și execuțiile mele să-l satisfacă și dacă dânsul o să considere că merit o șansă să fiu chemat la națională, o să vin cu cea mai mare plăcere să joc în fața tuturor, pentru că iubesc România și iubesc fotbalul.

Sunt niște momente incredibile (bucuria alături de fani, la finalul meciului - n.r.), care nu pot fi povestite ci trăite. Mă bucur că am putut să trăiesc astfel de momente chiar la debut", a spus Alexandru Dobre la finalul meciului.

Rapid a obţinut prima sa victorie acasă în acest sezon al Superligii. Farul are un singur punct în ultimele trei etape şi o singură victorie în ultimele şapte etape.

Clasamentul Superligii