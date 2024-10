Rapidiștii au făcut o primă repriză perfectă și au intrat în avantaj la pauză, scor 3-0.

Borza (minutul 13), Petrila (minutul 30) și Pașcanu (minutul 40) au fost marcatorii celor trei goluri ale giuleștenilor.

La conferința de presă premergătoare meciului din Giulești, Andrei Borza a făcut un pariu îndrăzneț, susținând că echipa sa va obține o victorie categorică, iar Claudiu Petrila se va număra printre marcatori.

"Va fi un meci greu, dar cu multă muncă, dăruinţă şi ambiţie o să câştigăm meciul. Am avut meciul cu Oţelul când nu am primit gol şi am fost foarte fericit, dar trebuie să şi marcăm ca să câştigăm. Cred că Petrila va reuşi să marcheze două sau trei goluri", a spus Andrei Borza.

