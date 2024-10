Revenită între cele mai puternice națiuni ale tenisului feminin internațional, România va avea ocazia unei victorii importante, în prima partidă, pe care o va disputa contra Japoniei.

Meciul eliminatoriu le vede pe jucătoarele pregătite de Horia Tecău cu șanse sporite la calificare, în contextul anunțului conform căruia Naomi Osaka (27 de ani, 56 WTA) nu va participa la turneu.

România scapă de Naomi Osaka, în meciul cu Japonia din turneul final al Cupei Billie Jean King

România - Japonia se joacă joi, 14 noiembrie, la Malaga, de la ora 11:00.

Echipa învingătoare va înfrunta Italia.

Cea mai valoroasă sportivă a japonezelor va lipsi, din cauza accidentării la nivel lombar, acuzate încă din prima săptămână de colaborare cu antrenorul Patrick Mouratoglou.

În cadrul turneului WTA 1000 de la Beijing, Osaka a legat trei succese, în primele zile cu fostul tehnician al Simonei Halep, dar s-a retras din optimea cu Gauff Cori, la scorul de 1-1 la seturi (6-3, 4-6, 0-0).

Simona Halep și Naomi Osaka nu joacă în România - Japonia

În California, unde locuiește, Naomi Osaka a aflat că deficiențele sale sunt mai serioase decât și-ar fi închipuit în China.

„Au spus că mi-am umflat un disc din spate şi că mi-am rupt şi muşchii abdominali. M-am antrenat în Los Angeles pentru a juca aici.

Am făcut un alt RMN şi a spus că încă mai am rupturi. Am jucat atât de multe turnee în acest an, aşa că a fost cea mai grea decizie să nu joc acest turneu şi să nu joc la Cupa Billie Jean King,” a declarat Osaka, notează News.

Osaka nu va participa nici la turneul WTA 250 de la Hong Kong, unde Simona Halep a primit wildcard. Competiția se va desfășura în săptămâna 28 octombrie - 3 noiembrie.