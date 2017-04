Moment istoric in wrestling! The Undertaker s-a retras la Wrestlemania 33! Ce a facut dupa ultima infrangere

Probabil cel mai mare star din istoria wrestlingului a luptat noaptea trecuta pentru ultima data.

The Undertaker a luptat noaptea trecuta la Wrestlemania 33 in ceea ce poate fi ultimul meci din cariera sa incredibila care s-a intins pe durata a 27 de ani in WWE si 33 de ani in total! Mark Calaway, pe numele sau real, incheie astfel la 52 de ani o cariera fara egal in care a castigat de 7 ori titlul suprem in wrestling si a stabilit recordul de victorii consecutive la Wrestlemania 21.

The Streak (Seria de invincibilitate) a lui Undertaker a fost numita de catre Sports Illustrated una dintre cele mai importante serii de victorii din istoria sportului - ea s-a incheiat la Wrestlemania XXX cand Undertaker a fost invins de Brock Lesnar. Au urmat apoi victorii impotriva lui Bray Wyatt si Shane McMahon la urmatoarele 2 editii si parea ca Undertaker va ramane cu o singura infrangere in cariera la Wrestlemania.

Editia de pe 2 aprilie 2017 ce a avut loc in fata a peste 75.000 de fani veniti din intreaga lume in Orlando, Florida, a schimbat asta. Adversar a fost Roman Reigns, cel considerat viitorul WWE-ul. Var al lui Dwayne "The Rock" Johnson, Reigns a fost huiduit de o arena intreaga la intrarea sa in ring, fanii temandu-se ca acesta il poate invinge pe Undertaker.

Iar acest lucru s-a intamplat - a fost nevoie ca Reigns sa execute in mod repetat manevra sa de final, Spear (Sulita), insa pana la urma Reigns a reusit cea mai importanta victorie din cariera lui de pana acum. Undertaker a facut apoi un gest care a semnalat pentru intreaga lume ca acesta este finalul carierei - si-a lasat manusile (inspirate din UFC, al carui mare fan este Undertaker), geaca si palaria in mijlocul ringului si a parasit arena. Nu inainte de a-si saruta sotia, fosta diva din WWE, Michelle McCool.

Surse din WWE spun ca Undertaker va suferi o interventie chirugicala dupa acest eveniment la sold dupa care i-ar fi imposibil sa mai revina si daca ar mai dori.