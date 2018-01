Romania e gata de duelul cu Ricardinho: "Am vorbit cu cei de la Barcelona, sa aflam cum il blocheaza ei!" Promisiunea facuta de selectioner

Romania debuteaza in aceasta seara la Campionatul European de futsal in direct la Pro X.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham

Romania joaca in aceasta seara de la ora 19.00 in direct la Pro X in fata Portugaliei in primul meci de la Campionatul European de Futsal. Selectionerul nationalei, Robert Lupu, a vorbit despre acest meci in direct la Pro X.

"Avem o grupa foarte grea, dar nu vrem sa plecam de la premisa ca nu avem sanse, ca Ucraina si Portugalia sunt locurile 3 si 5 in Europa. Am vazut ieri un meci Polonia - Rusia care a dat peste cap statisticile si ne motiveaza si pe noi sa facem un rezultat bun astazi, asta ne dorim.



Toti jucatorii sunt foarte incantati, sunt multi jucatori experimentati care au mai fost la campionate europene, sunt jucatorii acestia noi naturalizati care vor sa demonstreze ce pot. Am facut un mixt si este o atmosfera buna, am facut un lot bun si cu totii suntem motivati sa jucam bine aici.



M-au sunat si din Germania, din Cehia, mi-au spus familii ca vin, vom avea suporteri. Noi tot timpul am fost sustinuti si in Croatia, si la Anvers in Belgia cand am fost am avut suporteri.



Ca si o gluma, am sunat un antrenor de la Barcelona, un fost coleg de-al meu si l-am intrebat ce fac ei in campionatul Spaniei, cum il blocheaza si a spus ca prima data se gandesc ca el (Ricardinho) sa nu participe la meci. Si apoi se gandeste la tactica. Este un jucator formidabil, va trebui sa luam masuri pentru el pentru ca poate face diferenta si speram sa nu o faca astazi.



Ma bucur ca la futsal inca se mai face spectacol chiar daca s-a tacticizat si acest sport. Eu ca antrenor nu imi doresc ca tara mea sa vada o Romanie fara sa joace pentru ca azi avem un meci foarte greu si le-am spus baietilor ca se practica si tactica aceea cu portarul afara si ca nu vrem sa facem anti-joc sa se vada ca este spectacol futsalul si speram sa reusim asta azi" a declarat Robert Lupu la Ora Exacta din Sport de la Pro X.