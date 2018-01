ULTIMA ORA | Ultimul mare transfer al acestei ierni! Borussia Dortmund l-a vandut pe Aubameyang in Premier League cu 60 de milioane de euro

Pierre Emerick-Aubameyang va deveni jucatorul celor de la Arsenal saptamana aceasta! Atacantul gabonez isi daduse deja acordul pentru mutare, negocierile dintre Borussia Dortmund si Arsenal derulandu-se de mai bine de o saptamana. Conform celor de la L'Equipe, cele 2 cluburi au ajuns pana la urma la un acord de principiu dupa ce primele oferte ale englezilor fusesera refuzate!

Francezii de la L'Equipe anunta ca suma de transfer pentru care s-au inteles cele 2 cluburi este de 60 de milioane de euro, singurul aspect care mai trebuie finalizat fiind structura platii. Astfel, Aubameyang ar putea sa fie anuntat oficial ca nou jucator al lui Arsenal chiar astazi iar debutul sa aiba loc maine in partida cu Swansea.

Aubameyang joaca la Dortmund din 2013, fiind golgheterul Bundesligii sezonul trecut cu 31 de goluri. In actuala stagiune, Aubameyang a inscris de 13 ori in 16 meciuri.

