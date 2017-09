Tic-Tac! Ultimele ore pentru Barcelona: intre Coutinho si alti 3 jucatori

Astazi este ultima zi in care se mai pot face transferuri in Spania, iar Barcelona forteaza nota pentru a-si intari echipa.

Barcelona va da un ultim asalt pentru Coutinho, dar va cauta si variante de rezerva in cazul in care Liverpool nu ii vor permite brazilianului sa plece. Englezii nu par sa renunte la atacant, in ciuda insistentelor catalanilor si au refuzat toate ofertele facute de ei pana acum.

Jurnalistii spanioli de la AS scriu ca oficialli Barcelonei cauta solutii in ultima zi de mercato. Principalul lucru pe care Barcelona il face este sa astepte raspunsul definitiv al formatiei de pe Anfield la ultima oferta facuta de ei in valoare de 160 de milioane de euro.

In paralel insa, demareaza discutii si cu alte cluburi. Pe lista lui Valverde se afla Riyad Mahrez, algerianul de la Leicester care a petrecut ziua de joi in aeroportul din Paris in asteptarea unei oferte. Alte posibilitati sunt Angel Di Maria de la PSG, dar si Dani Parejo, de la Valencia.