"Sunt ocupat cu TRANSFERUL". Neymar a anulat un eveniment programat pentru saptamana viitoare, dupa ce s-a batut cu Semedo

Transferul lui Neymar de la Barcelona la PSG devine tot mai credibil pe zi ce trece. Iar actiunile jucatorului arata ca mutarea este iminenta.

In ziua in care starul brazilian a parasit antrenamentul Barcelonei dupa ce a sarit la bataie cu portughezul Nelson Semedo, transferat de Barcelona in aceasta vara, acesta a decis sa anuleze si un eveniment programat pentru saptamana viitoare.

Reuters anunta ca Neymar a anuntat ca nu va mai fi prezent la un eveniment programat in China, pentru ca "este ocupat cu transferul".

De cealalta parte, sefii lui PSG il asteapta cu nerabdare pe Neymar la Paris si au stabilit deja cum se va face mutarea, pentru a evita problemele iscate de nerespectarea fair play-ului financiar.