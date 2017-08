Situatia dezastruoasa in care a ajuns fostul stelist Szukala. Dupa 94 de minute jucate in ultimul sezon, i s-a propus sa mearga in LIGA A TREIA

Fostul stelist Lukasz Szukala, unul dintre cei mai apreciati straini care au trecut pe la Steaua in ultimii ani, a ajuns intr-o situatia dezastruoasa. Acesta a jucat doar 94 de minute in campionatul Turciei in ultimul an.

AJuns la 33 de ani, lui Szukala i se propune acum o mutare in liga a treia din Turcia!

Fundasul nu mai este dorit de Osmanlispor, formatie la care joaca si Raul Rusescu, iar presa turca scrie ca acestuia i s-a propus un transfer la o echipa din cel de-al treilea esalon valoric.

MKE Ankaragucu, locul 9 in ultimul sezon al ligii a treia, este formatia care i-a oferit un post de titular, oficialii clubului dorind un imprumut pe un an.

Pentru moment, viitorul lui Szukala ramane incert. Fundasul mai are un an de contract cu Osmanlispor si este remunerat cu o suma considerabila.



12 aparitii a bifat in total Szukala in campionatul Turciei, in cei doi ani petrecuti la Ankara.