Primul transfer pentru Reghe la Al Wahda este un atacant. Ce golgheter i-au adus arabii

Laurentiu Reghecampf, fostul antrenor al Stelei, a fost prezentat in functia de tehnician al echipei arabe Al Wahda. La Abu Dhabi, acesta isi propune sa castige campionatul si Cupa Emiratelor.

La Al Wahda, Reghecampf nu l-a prins pe chilianul Valdivia, vedeta echipei in ultimele sezoane, dar a primit un atacant nou. Arabii au anuntat sosirea marocanului Mourad Batna.



Noua echipa a lui Reghecampf l-a transferat pe Batna, in varsta de 27 de ani, de la FUS Rabat, echipa pentru care a marcat 33 de goluri in 91 de partide. Acesta i-a convins insa pe arabi dupa ce in ultimul sezon a evoluat sub forma de imprumut la Emirates Club, pentru care a marcat 9 goluri in 16 partide.

Alaturi de Batna, Reghecampf ii va mai avea in atac pe maghiarul Dszudszak si pe argentinuanul Sebastian Tagliabue.

"Atacul arata bine, e puternic. Avem jucatori buni, nu este vorba despre unul singur. Cu acesti trei fotbalisti ofensivi ne luptam cu siguranta pentru trofee", a spus Reghecampf.