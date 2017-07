"Nu am nicio garantie ca va ramane la Real". Cum a comentat Zidane despre plecarea lui Bale  

Jose Mourinho il vrea pe Gareth Bale pe Old Trafford, iar ultimele comentarii ale lui Zidane intensifica zvonurile plecarii de la Real Madrid.

Antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat ca nu are nicio garantie ca Bale va ramane pe Bernabeu. Dupa amicalul pierdut de Real in fata lui Manchester City, francezul a mentionat ca are dubii in ceea ce priveste atat viitorul lui Bale, cat si cel al lui Cristiano Ronaldo si Karim Benzema la Real.

"Sper ca tripleta BBC sa ramana sezonul acesta. Sper ca toata lumea sa ramana. Vreau ca toti cei care sunt aici, acum sa ramana. Dar orice se poate intampla pana pe 31 august", a declarat Zidane.

Bale a spus cu ceva timp in urma ca vrea sa ramana la Real Madrid pentru ca el si familia lui sunt "fericiti si perfect adaptati" in Spania.

United a fost prima data interesata de Bale in 2007, dar pe atunci atacantul a decis sa plece de la Southampton la Tottenham, ulterior ajungand la Real Madrid.