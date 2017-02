Lovitura data de Mircea Lucescu in ultima zi de mercato: Ivanovic a fost prezentat de Zenit

Zenit Sankt Petersburg, echipa lui Mircea Lucescu, l-a prezentat in cursul zilei de astazi pe fundasul sarb Branislav Ivanovic, sosit de la Chelsea. Ivanovic a parasit echipa londoneza dupa 9 ani pe Stamford Bridge, timp in care a castigat UCL si UEL.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Ultima zi de mercato i-a adus lui Mircea Lucescu cea mai rasunatoare mutare a iernii la Zenit. Formatia rusa l-a achizitionat pe Branislav Ivanovic, fotbalist care are in palmares UEFA Champions League, UEFA Europa League, dar si doua titluri ale Premier League.

In varsta de 32 de ani, Ivanovic a ales sa o lase pe Chelsea dupa ce Conte a schimbat sistemul de joc si nu l-a mai folosit prea mult in toamna.

"Sunt fericit ca am ajuns aici, la un club mare cum e Zenit. Nu am stat prea mult pe ganduri. Mi-am dorit mult sa revin in Rusia. Sunt motivat si cred ca mai pot juca multe sezoane la cel mai inalt nivel. Sunt incantat de transfer.

Tot ce imi doresc este sa joc si sunt multumit daca o fac in centru sau in dreapta. Asta este o intrebare pentru domnul antrenor, dar eu sunt dispus sa joc acolo unde imi va cere", a spus Ivanovic.