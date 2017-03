Lovitura data de Anderlecht pe piata transferurilor! Anuntul facut azi de conducerea belgienilor

Anderlecht si-a asigurat serviciile celui mai bun marcator.

Lukasz Teodorczyk este cel mai bun jucator al lui Anderlecht in acest sezon si unul dintre cei mai buni marcatori din Europa. Polonezul are nu mai putin de 28 de goluri in 41 de meciuri pentru echipa belgiana, fiind o adevarata revelatie a sezonului.

Sefii lui Anderlecht il luasera imprumut de la Dinamo Kiev, cu optiune de cumparare la finalul sezonului, insa belgienii au platit deja clauza, anunta presa din Belgia.

Chiar daca Anderlecht nu a dat o suma oficiala, jurnalistii belgieni spun ca ar fi vorba de doar 4,5 milioane de euro, o suma foarte mica avand in vedere impactul urias avut de Lukasz Teodorczyk asupra rezultatelor lui Anderlecht in acest sezon.

Polonezul era pe lista mai multor cluburi mari din Europa, in special din Premier League, insa era greu de crezut ca Anderlecht nu va activa clauza de cumparare definitiva, chiar si daca va decide sa il vanda in vara va obtine cu siguranta cel putin de 3 ori banii platiti pe atacant.

Teodorczyck a semnat pana in 2020.