HALUCINANT! Duelul dintre Cristiano Ronaldo si Leo Messi se muta in Premier League! Unde se pot transfera cei doi

Presa din Anglia anunta ca Leo Messi si Cristiano Ronaldo au sanse mari sa joace in Premier League in sezonul viitor.

Perioada de transferuri din aceasta vara s-a incheiat insa vara lui 2018 promite deja sa o eclipseze in ciuda transferului record al lui Neymar la PSG. Duncan Castles de la Sunday Times anunta astazi ca cei doi castigatori ai Balonului de Aur in ultimii 10 ani, Cristiano Ronaldo si Leo Messi, vor juca in Premier League din sezonul viitor!

Ronaldo isi doreste sa revina la Manchester United, mutarea fiind aproape de a avea loc inca din vara lui 2017 - insa ratarea transferului lui Mbappe, ajuns pana la urma la PSG, a facut ca Ronaldo sa ramana la Real. In vara viitoare, cei de la United vor incerca din nou sa-l readuca pe portughez.

Daca Ronaldo ar putea sa ajunga la Manchester United, Leo Messi ar putea sa mearga gratis la Manchester City! Onda Cero a anuntat sambata ca Messi nu doreste sa-si prelungeasca intelegerea cu Barcelona si urmeaza sa devina liber de contract in vara lui 2018. Conform Sunday Times, reprezentatii lui Messi au avut deja o intalnire cu oficialii lui Manchester City la care s-a discutat despre posibilitatea ca Messi sa ajunga in Premier League in sezonul viitor.