ANALIZA Transfer Market | Cu ce echipa vin danezii la Cluj pentru meciul decisiv cu Romania: vedete de la Leicester si Tottenham

Romania - Danemarca, meciul care poate tine Romania in calculele calificarii la Mondial ori o poate scoate definitiv, este duminica seara, de la 21:45, pe Cluj Arena.

Incepe saptamana meciului vital cu Danemarca. Analizam astazi, la Transfer Market, primul 11 probabil al danezilor.

Echipa Danemarcei a castigat un singur meci in deplasare in ultimii 4 ani, dar danezii anunta sus si tare: "Suntem in forma".

Selectionerul norvegian Hareide a primit totusi o veste proasta: cel mai in forma atacant, pustiul Dolberg, de la Ajax, s-a accidentat. Dolberg marcase 5 goluri in ultimele sale 5 meciuri.

La Cluj, vor evolua insa vedete de la Leicester, Tottenham ori Borussia Monchengladbach.

Kasper Schmeichel, campion en-titre in Anglia, va fi in poarta. In fata acestuia vor fi Ankersen, Kjaer, Vestergaard si Durmisi, in timp ce la mijloc sunt asteptati sa joace Kvist, Eriksen si Delaney. In fine, atacul ar putea fi acoperit de Wass, Jorgensen si Cornelius.

La fel ca Romania, Danemarca este presata de clasament ca castige la Cluj. Danemarca a pierdut cu Muntenegru si Polonia.

Clasamentul grupei de calificare la CM 2018

1. Polonia 10p

2. Muntenegru 7p

3. Danemarca 6p

4. Romania 5p

5. Armenia 3p

6. Kazahstan 2p

*Prima echipa se califica direct, in timp ce a doua merge la baraj