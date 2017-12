"Alo, Barcelona?! Nu-i asa ca va trebuie un fundas?" Dezvaluirea spaniolilor: David Luiz s-a propus pentru un transfer langa Messi si Suarez

David Luiz s-a autopropus pentru un transfer la Barcelona, noteaza cotidianul Sport Catalunya, citand Radio Catalunya.

Barcelona se va desparti in ianuarie de argentinianul Javier Mascherano, dupa ce s-a inteles cu Hebei China Fortune pentru transferul veteranului in schimbul a 10 milioane de euro.

Sefii gruparii catalane au luat decizia de a-i cauta un inlocuitor lui Mascherano de mai multa vreme, ei ajungand la un consens in privinta fundasului columbian Yerry Mina, de la Palmeiras.

Totusi, anunta Radio Catalunya si publicatia Sport.es, un fundas mult mai cunoscut s-a autopropus pentru un transfer.

Catalanii au aflat ca David Luiz s-a propus la Barcelona prin intermediari, el fiind dornic de o aventura langa Messi si Suarez.

Tot presa catalana noteaza, insa, ca Barcelona nu ia in calcul mutarea lui David Luiz din cauza convingerii ca Chelsea ar cere un pret prohibitiv in schimbul jucatorului de 30 de ani.

In prezent, David Luiz nu are cea mai buna situatie la Chelsea, Antonio Conte preferandu-i in ultima vreme pe Rudiger si Christensen.