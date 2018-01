Urmatoarea adversara a Simonei Halep! Cine apare pe traseu dupa partida cu Bouchard de la Australian Open

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Simona Halep a castigat in 67 de minute confruntarea cu Eugenie Bouchard din turul al doilea de la Australian Open.

Halep se va duela in turul urmator cu americancan Lauren Davis (numarul 76 WTA) in turul al treilea. Davis a trecut de Andrea Petkovic in trei seturi, 4-6; 6-0; 6-0. Jucatoarea din SUA a castigat 12 game-uri la rand, intr-o partida ce a durat o ora si 40 de minute.

Petkovic castigase in primul tur cu Petra Kvitova.

Lauren Davis este la prima calificarea in turul trei la Australian Open si s-a mai intalnit cu Halep in in 2013, in primul tur al turneului de la Indian Wells. Atunci, sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-0.

Cea mai buna clasare in ierarhia de simplu a sportivei din Statele Unite a fost in mai 2017, cand a ocupat locul 26.

Halep (26 ani) a incheiat conturile cu Bouchard (23 ani, 112 WTA) dupa doar 66 de minute, in care a controlat jocul de la un capat la altul, in ciuda accidentarii la glezna suferite in primul tur.

Simona a inceput meciul cu un break, dar imediat si-a pierdut serviciul. Romanca a reusit un nou break, dupa care a evoluat mai putin crispat si s-a desprins la 4-1. Bouchard a reusit un nou break, dar Halep l-a luat inapoi, iar apoi a incheiat setul cu 6-2, in 35 de minute.

Halep a inceput cu break si actul secund, iar apoi Bouchard a reusit sa lege doua ghemuri consecutive, facandu-si in premiera serviciul in acest meci. Halep a egalat, a castigat contra serviciului, iar apoi si-a consolidat break-ul (4-2). Romanca a facut un nou break, a salvat o minge de 5-3 si a incheiat setul al doilea (6-2) si meciul.

Halep a reusit un as, Bouchard 2, romanca a facut 2 duble greseli, la fel si jucatoarea canadiana, dar ambele servicii ale romancei au fost net mai bune (62%-45% la primul, 50%-25% la al doilea). Simona a transformat 7 din cele 14 mingi de break, iar Bouchard 3/5. Reprezentanta noastra a avut 16 lovituri direct castigatoare, Bouchard 15, iar la erori neprovocate raportul a fost de 14-26.

Halep are acum 3-1 in duelurile directe cu Bouchard, dupa succesele din 2014, in optimi la Indian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, si in in grupa la Turneul Campioanelor de la Singapore, cu 6-2, 6-3. Singura victorie a canadiencei a venit tot in 2014, in semifinale, la Wimbledon, cu 7-6 (5), 6-2. Cele doua se pot intalni din nou luna viitoare, la Cluj-Napoca, in Fed Cup.

Simona Halep, care in ultimii doi ani nu a trecut de primul tur la Melbourne, si-a asigurat un cec de 142.500 dolari australieni si 130 de puncte WTA.

Urmatoarea sa adversara va fi americana Lauren Davis (24 ani, 76 WTA), care s-a impus in turul al doilea in fata germancei Andrea Petkovic cu 4-6, 6-0, 6-0. Halep a invins-o pe Davis in singurul lor meci direct, in 2013, in primul tur la Indian Wells, cu 6-2, 6-0.

Tot joi, Ana Bogdan s-a calificat in turul al treilea la Australian Open dupa 1-6, 6-2, 6-3 cu kazaha Iulia Putinteva, romanca urmand sa joace acum cu americanca Madison Keys, a 17-a favorita, victorioasa cu 6-0, 6-1 in fata rusoaicei Ekaterina Alexandrova.

Vezi aici Simona Halep - Eugenie Bouchard la Australian Open!