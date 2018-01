SIMONA HALEP o invinge in 67 de minute pe Eugenie Bouchard si se califica in turul 3 la Australian Open! Meci FANTASTIC facut de Simona

Simona Halep a castigat fara emotii duelul cu Bouchard.

HALEP 6-2 6-2 BOUCHARD, LIVE TEXT

Setul al doilea:

6-2 Minge fantastica a Simonei, lung de linie. Suporterilor aproape ca le pare rau ca finalul meciului este atat de aproape avand in vedere ca Simona joaca din ce in ce mai bine. Lovitura cu rama a Simonei, egalitate la 30. O noua minge in in lung de linie a Simonei. Si vine VICTORIA! GAME, SET, MECI SIMONA HALEP!

5-2 Minge norocoasa a Simonei care sare din fileu peste racheta lui Bouchard. Halep isi cere scuze. Bouchard revine apoi cu o diagonala ce egaleaza scorul la 15. Minge de break, Bouchard avanseaza la fileu si egaleaza la 40. Simona face pana la urma break-ul si va servi pentru meci!

4-2 Bouchard intra in teren si reuseste voleul. Simona revine apoi dupa un nou schimb lung iar Bouchard greseste, 30-15. Mingile lungi ale Simonei o incomodeaza evident pe Bouchard care greseste din nou.

If that was me I would definetly let hat ball away, but that's why we have no.1, That's why we have Simona Halep.

(???? Eurosport) pic.twitter.com/dGyi4039FB — SimoReactions (@Simoreactions) January 18, 2018

3-2 Bouchard incearca o scurta, dar Simona anticipeaza si reuseste sa trimita perfect, langa tusa. O noua lovitura 'scapata' de Bouchard in afara terenului, 30-15 pentru Simona pe serviciul lui Bouchard. Lung de linie al Simonei ce ii aduce 2 mingi de break. Bouchard trimite in fileu si Simona face break-ul.

2-2 Bouchard joaca din ce in ce mai bine, Simona egaleaza la 15 cu o diagonala excelenta. Bouchard rateaza apoi o lovitura din teren, 30-15. Simona isi face pana la urma serviciul

1-2 Bouchard pierde fiecare schimb mai lung iar Simona incearca sa se foloseasca de acest lucru. Bouchard egaleaza la 15 cu ajutorul unui serviciu puternic. Bouchard are acum 2 sanse sa-si castige pentru prima data serviciul in acest meci. Minge lunga a Simonei, challenge-ul ei nu o ajuta iar Bouchard conduce pentru prima data in acest meci.

1-1 Simona nu pare sa aiba vreo problema la glezna, alergand si dupa mingi care sunt pierdute! O minge prea lunga a Simonei duce scorul la 15-30. O minge frumoasa a lui Bouchard ii aduce 2 sanse de break si o fructifica pe prima

One of the best movers on court for sure, @Simona_Halep covers major ground to make that happen!#AusOpen pic.twitter.com/Jc8qOhIZg8 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 18, 2018

1-0 Bouchard are 10 greseli nefortate pana acum, in timp ce Simona are una singura! Bouchard serveste prima in setul 2 iar Simona obtine rapid 3 mingi de break! O dreapta inversa perfecta a Simonei si setul al 2-lea incepe la fel ca primul

Primul set:

6-2 Stanga-dreapta facut de Simona care castiga primul punct al game-ului. Doua greseli ale lui Bouchard iar Simona are 3 mingi de set! Bouchard trimite mult afara si primul set se termina in 34 de minute!

5-2 Simona incearca sa-si refaca break-ul si are 3 mingi de break! Bouchard serveste bine si salveaza prima minge. Si apoi si pe a doua. Retur formidabil apoi al Simonei care face break-ul si va servi pentru castigarea setului!

4-2 Inceput mai dificil pentru Simona pe propriul serviciu, Bouchard reusind sa castige primele 2 puncte. Si canadianca mai face un punct si are 3 sanse de break. Iar Simona este prinsa la fileu cu un atac fix in Bouchard iar aceasta reuseste passingul

4-1 O noua sansa de break pentru Simona care se poate desprinde decisiv in primul set! Si Simona se impune

3-1 Simona incearca sa fie prima care castiga pe propriul serviciu si are 3 mingi de game dupa un smash ratat de Bouchard. O minge castigatoare cu forehandul pentru Simona si numarul 1 mondial se distanteaza



2-1 Punct fantastic facut de cele 2 jucatoare, castigat de Simona dupa o lovitura de forehand langa linie. Raliul a avut peste 20 de lovituri! Doua mingi de break pentru Simona. Bouchard reuseste sa le salveze insa pe amandoua. 3 puncte consecutive pentru canadianca, ceea care are acum avantaj. Un retur fantastic al Simonei anuleaza avantajul lui Bouchard. Inca o sansa de break a Simonei anulata. A 4-a sansa este cu noroc pentru Simona! Break din nou, al 3-lea al meciului!



1-1 Bouchard face imediat rebreak

1-0 Simona Halep incepe perfect partida, cu un break!



Simona Halep (numarul 1 WTA) si Eugenie Bouchard (numarul 112 WTA) se intalnesc azi pe terenul "Margaret Court" de la Melbourne, pentru calificarea in turul al treilea de la Australian Open. Halep conduce cu 2-1 la intalniri directe, insa jucatoarea din Canada se mandreste ca a eliminat-o pe romanca in 2014 in semifinalele de la Wimbledon. Atunci, ca si acum, Halep avea probleme la glezna.

Simona spune ca se simte bine dupa accidentarea din partida cu Aiava.



"Am simtit o durere puternica pe teren. Astept sa vad maine dimineata cum ma voi simti. De-a lungul anilor am mai avut probleme la aceeasi glezna (n.r. - stanga). Gleznele mele nu sunt foarte solide, de aceea le bandajez mereu. Acum nu stiu ce s-a intamplat, pentru ca aveam bandaj. Inca nu-mi dau seama, vreau sa revad momentul respectiv la televizor pentru ca nici macar nu imi mai amintesc", a spus Halep.

Intr-un scurt interviu acordat postului de televiziune Eurosport, Halep a afirmat ca este putin ingrijorata de accidentare. "In setul doi am suferit o mica accidentare si m-am speriat. Sunt putin ingrijorata pentru ca este vorba despre glezna unde am mai avut accidentari. Acum voi vedea cum ma simt in continuare, probabil voi urma un tratament", a afirmat ea la postul citat.

Halep s-a aratat in schimb foarte bucuroasa de victoria din meciul cu Destanee Aiava deoarece in ultimii doi ani a fost eliminata din primul tur la Australian Open. "Cred ca ea a jucat foarte bine. A jucat fara emotii, nu i-a fost teama de nimic. A lovit mingea foarte tare si foarte bine. Eu in schimb am fost stresata putin pentru ca in ultimii doi ani am pierdut in primul tur aici si nu voiam sa se intample acelasi lucru a treia oara la rand. Destanee Aiava este o jucatoare foarte buna, este talentata si puternica. Asa ca va fi foarte buna in viitor. Sunt insa foarte fericita ca am castigat in primul tur, este important pentru mine. Acum ma simt relaxata si astept meciul urmator", a mentionat Halep in conferinta de presa de dupa meci.

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1.

Halep si-a asigurat 80.000 de dolari australieni si 70 de puncte WTA, urmand sa joace in turul secund cu Eugenie Bouchard (Canada), care a dispus de frantuzoaica Oceane Dodin cu 6-3, 7-6 (5).