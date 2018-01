ULTIMA ORA | Amenda de 12.000 de euro pentru Simona Halep! Organizatorii Australian Open au pedepsit-o pentru meciul cu Kerber

Simona Halep a primit o amenda de 12.000 de euro pentru gestul facut de Darren Cahill in meciul cu Kerber. In unul dintre momentele tensionate ale semifinalei cu Kerber, Darren Cahill s-a ridicat din tribune si i-a transmis Simonei, prin gesturi, sa se concentreze si sa nu mai comenteze la fiecare punct.

La turneele de Grand Slam, interactiunea dintre sportiv si antrenor in timpul partidelor este strict interzisa.

"Focus, ???? and DO IT" @darren_cahill you were great this tournament ????❤

(???? Casey) pic.twitter.com/MvQjw3fDIG