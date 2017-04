SOCANT | Criza de nervi a lui Ilie Nastase in afara arenei: a injurat o jurnalista britanica si a amenintat-o cu bataia! L-au tinut stewarzii

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Incidente incredibile astazi la Constanta, cu Ilie Nastase in prim plan.

Dat afara din arena, dupa ce ar fi injurat jucatoarele din echipa Marii Britanii, Nastase a avut o criza de nervi in afara arenei, in momentul in care a vazut o jurnalista venita din Anglia, cu care a mai avut o rafuiala dimineata.

Nastase a injurat-o si chiar a amenintat-o cu bataia, fiind cu greu tinut pe loc de mai multi stewarzi.

Printre injuraturi, Ilie Nastase i-a strigat jurnalistei ca "a scris numai prostii".

Tensiunile au plecat dupa ce azi dimineata toate publicatiile din Anglia au vorbit de "limbajul rasist" al romanului. Nastase s-a intrebat ieri, la o conferinta de presa "oare ce culoare are copilul Serenei Williams". DETALII AICI

Mai mult, BBC a scris astazi ca Ilie Nastase ar fi facut glume nepotrivite, cu tenta sexuala, la adresa antrenoarei britanicelor.

BBC noteaza ca in timpul ceremoniei de vineri, Nastase si-a pus bratele in jurul capitanului nejucator al Marii Britanii, Anne Keothavong, si a intrebat-o in ce camera sta, in fata presei.

Potrivit sursei citate, Nastase i s-a adresat la fel lui Keothavong, insarcinata cu al doilea copil, si la dineul de joi seara.

Mesajul postat pe Twitter dimineata de jurnalista britanica Eleanor Crooks:



"Nastase m-a facut <<proasta>> in repetate randuri"