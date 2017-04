Ilie Nastase, dat afara din arena! Arbitrul spune ca a injurat-o pe Konta: "Si nu stiti ce mi-a spus mie!" Ce cuvinte ar fi facut-o pe Konta sa planga

UPDATE | Jurnalistul britanic Simon Briggs (Telegraph), care a stat in apropierea bancii Marii Britanii, confirma faptul ca Nastase l-a injurat pe arbitru, dar si pe jucatoarele britanice.

Setul doi al intalnirii dintre Sorana Carstea si Johanna Konta a inceput cu scandal. Ilie Nastase a fost dat afara din arena, din cauza limbajului inacceptabil.

Intrebat daca Nastase li s-a adresat jucatoarelor britanice, arbitrul partidei a dat de inteles ca nu numai fetele din echipa Marii Britanii au fost injurate, ci si el.

"Nu stiti ce mi-a zis mie..." (DigiSport)



Cateva minute mai tarziu, jocul a fost oprit, dupa ce Johanna Konta a inceput sa planga, acuzand faptul ca cineva ii striga in mod repetat cuvinte jignitoare.

DolceSport anunta ca scandalul ar fi pornit dupa ce Konta ar fi fost facuta "prostituata" in repetate randuri de cineva din tribuna.

Dupa aproximativ 10 minute, Johanna Konta a iesit de la vestiare, iar jocul a fost reluat la scorul de 2-6, 3-1.

